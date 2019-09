Danko bude na koaliční radě žádat Směr-SD o vysvětlení ke stratifikaci nemocnic

S takovými informacemi přichází Tisková agentura Slovenské republiky s tím, že SNS odmítá rušení státních nemocnic a poukazuje na to, že reforma šla do vlády, ačkoliv premiér Peter Pellegrini neměl jednotný mandát od Směru-SD.

„Premiér Pellegrini neměl jednotný mandát od Směru a přesto dal stratifikaci nemocnic do vlády. Na koaliční radě budeme požadovat vysvětlení od Směru, jaké je vlastně jejich politické stanovisko a finální návrh. My jsme proti síti nemocnic, která bude tvořena státními a soukromými nemocnicemi,“ prohlásil Danko.

Politik je přesvědčen, že stát má podle něj zdravotní výkony zajišťovat výhradně státními nemocnicemi.

Danko rovněž zdůrazňuje, že je zásadně proti rušení státních nemocnic.

„Jsem proti, abychom ustupovali soukromému sektoru. Dříve jsem čekal, že paní ministryně (Andrea Kalavská - pozn. ) přijde a řekne, jak se dá rychle postavit nemocnice, která se nám rozpadá na Kramárech,“ uvedl předseda Národní rady a SNS.

Předseda parlamentu a SNS se vyslovil pro výstavbu a opravu nemocnic.

„Navrhujeme, aby došlo ke změně zákona o veřejných zakázkách, aby zřizovatelé nemocnic a kolejí mohli jít do nabídkového řízení nejen do 70.000 eur na opravy, ale do tří milionů eur,“ vysvětlil v pátek Danko.

Na Facebooku slovenského premiéra Petera Pellegriniho se objevilo vyjádření ohledně zmíněné problematiky. Předseda slovenské vlády věří, že ze zdravotnictví si soukromé firmy nebudou dělat byznys.

„Nedovolím, aby si ze slovenského zdravotnictví dělaly soukromé firmy byznys. Dáváme do zdravotnictví historicky nejvyšší částku přes pět miliard eur. Nebudu akceptovat, že za takových podmínek některé státní zařízení živoří, protože na nich zůstávají ty nejnáročnější a nejdražší výkony, a soukromníci si vybírají rozinky z koláče. I toto může napravit Zdravá změna, největší reforma slovenského zdravotnictví, kterou jsme v pátek schválili ve vládě,“ prohlásil Pellegrini.

Dříve jsme informovali o tom, že slovenská vláda v pátek schválila zákon o poskytovatelích zdravotní péče, který přináší reformu slovenských nemocnic. Reforma je naplánována na několik volebních období.

Smyslem navrhované právní úpravy je, aby specializovaná zdravotní péče a některé typy zejména invazivních a operačních zdravotních výkonů byly soustředěny v nemocnicích, kde mají k jejich poskytnutí potřebné dovednosti a zkušenosti, čímž bude zajištěna lepší kvalita poskytované zdravotní péče.

Kalavská: bloudění v systému slovenského zdravotnictví skončí

Včera bylo uvedeno, že cílem reformy nemocnic není podle ministryně Kalavské ohrozit zdravotní péči na Slovensku, nýbrž ji zlepšit.

Ministryně prohlásila, že pacienta by bolet neměla, a dodává, že v současnosti se již realizují kroky k tomu, aby ji pacienti nepocítili. Respektive, aby ji pocítili tak, že již nebudou bloudit v systému slovenského zdravotnictví.

Rovněž připomněla, že reforma, která nemá v současnosti jistou politickou podporu v parlamentu, se připravovala tři roky a stojí za ní odborníci a osobnosti slovenského zdravotnictví.

Kalavská věří, že kromě odborného konsensu se podaří najít i ten politický. Uchází se nadále o podporu koaličních i opozičních stran. Avizovala, že je připravena vysvětlovat každou větu reformy, stejně jako je připravena akceptovat změny, které ji vylepší.

Kalavská rovněž upozornila na to, že bez reálné změny to nejde. Vysvětlila také, že nově by mělo být definováno, maximálně jak dlouho budou pacienti čekat na jednotlivé zákroky.

O víkendu politička řekla, že stratifikace nesmí být předmětem politické války. Pokud by se tak v parlamentu stalo nebo by to hrozilo, ministryně je rozhodnuta návrh stáhnout.