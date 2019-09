USA jako světový hegemon skončily, napsal Čarnogurský. Vysvětlil proč

Na začátku komentáře Čarnogurský odkázal na dvě statistiky. Podle jedné z nich země BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, JAR) již v roce 2015 překonaly v objemu hospodářství země G7 (USA, Velká Británie, Německo, Francie, Itálie, Kanada, Japonsko).

„Podle druhé statistiky nějaká americká agentura dělala průzkum veřejného mínění v Evropě ohledně otázek zahraniční politiky. Na otázku „Kdyby vypukla válka mezi USA a Ruskem, na které straně by měla stát vaše země?“ si 20 % respondentů na Slovensku přálo, abychom stáli na ruské straně a jen 6 % (nebo 8 %?), abychom stáli na americké straně. To je nejvíce v Evropě. (…) Většina si přála, a to nejen na Slovensku, ale ve všech zkoumaných zemích, abychom se do toho nemíchali,“ uvedl.

Kromě toho Čarnogurský ve svém příspěvku také připomněl, že jemenské hnutí Hútíové, které podporuje Írán, zaútočilo pomocí dronů na ropná zařízení v Saúdské Arábii a polovinu jich zničilo.

„Saúdská Arábie před tím nakoupila za miliardy dolarů americký protiraketový systém Patriot, který totálně selhal. Pro srovnání, na ruskou leteckou základnu Hmímím v Sýrii pravidelně útočí drony islámských teroristů, ale zatím bezúspěšně. V ruské televizní show Večer s Vladimirem Solovjevem izraelský expert Jakov Kedmi řekl, že si USA nemohou dovolit zaútočit na Írán, protože nemají tak silnou armádu, aby jej bleskově porazily. Během války s Íránem by zcela uvolnily ruce Číně na Dálném východě, která by ho ovládla,“ pokračoval.

Jak sám bývalý předseda vlády píše, jde jen o pár perliček ze světové politické scény. A následně vyjádřil i svůj pohled na věc.

„USA jako světový hegemon skončily. Kdy už si to evropští a slovenští politici uvědomí a odváží se to říci nahlas,“ napsal Čarnogurský.

Reakce na sociální síti

Na post Čarnogurského okamžitě reagovali jeho sledující, kteří velmi aktivně komentovali jeho slova.

„Děkujeme, pane Čarnogurský, za vaše aktivity. Byl bych velmi rád, kdybyste se spojil s panem Matovičem nebo panem Kolářem v příštích parlamentních volbách a přeorientoval je a jejich strany na větší vstřícnost vůči Rusku a celkově Asii. Velmi by prospělo, aby Směr už nevyhrál a aby tyto strany měly šanci, protože pokud nezmění v OĽaNO a v Jsme Rodina, případně v SaS, rétoriku vůči Rusku a nepřestanou piedestalizovat EU a NATO, obávám se, že volby nevyhrají, protože jejich prozápadní orientace mnoha lidem velmi vadí. A tím se mafie na Slovensku zakoření asi už navždy. Byli byste tak laskavý a dal se s nimi do spolupráce a přivedl je k rozumu? Předem vám děkuji a zdravím vás. Všechno dobré,“ napsal jeden z uživatelů.

Další z nich se pokusil odpovědět na otázku expředsedy země, kdy si tuto skutečnost o USA evropští a slovenští politici uvědomí a odváží se to nahlas říci. „1. Když budou svobodní, 2. Když budou moudří, 3. Když se přestanou bát jít za posláním vlastní duše, ať už národní nebo individuální – tedy když uvěří,“ napsal další.

Čarnogurský přirovnal smlouvu Slovenska s USA ke smlouvě s nacistickým Německem

V dubnu Čarnogurský okomentoval v rozhovoru pro portál srspol.sk návrh smlouvy mezi Slovenskem a Spojenými státy, který se týkal dočasného pobytu amerických vojsk na slovenském území. Domnívá se totiž, že je daná smlouva srovnatelná se smlouvou s nacistickým Německem. A možná, že je dle něj dokonce i horší.

„Je tedy jasné, že smlouva více omezuje svrchovanost Slovenska než Ochranná smlouva s nacistickým Německem. Vztahuje se také na větší území, na celé Slovensko. Pokud ji Slovensko podepíše, nepochybně se stane cílem ruských raket. Pokud ji Slovensko podepíše, Američanů nás zbaví jen násilí, jehož obětí se staneme i my. Ale ti, kteří ji podepíší, ponesou odpovědnost jako ti, kteří podepsali v březnu roku 1939 Ochrannou smlouvu,“ upozornil tehdy Čarnogurský.