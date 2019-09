Tři až osm let za mřížemi? Policie prověřuje šéfa Progresivního Slovenska

Okresní policejní oddělení v Krupině upozornilo na projevy, ve kterých budoucí předseda Progresivního Slovenska při komunikaci s mladšími ročníky používal pojmy související s drogami jako příklady inspirace a ke srovnání životních situací. Stejně tak s nimi sdílel své osobní zkušenosti s používáním drog.

„To je zase něco, co mě naučily drogy. Když máš bad trip (špatný stav po užití drogy, pozn. red.), tak to není něco, co bude trvat celý život. Takže vím, že když je mi jako by špatně v rodinném životě nebo v podnikání, tak vím, že to přejde,“ prohlásil Truban na jedné z přednášek

Na jiné přednášce zase dotyčný vysvětloval svou cestu k úspěchu následovně: „Vždy to lidem vysvětluji na principu drog. To, jak fungují drogy, chlast a taková studentská zábava, to stejné můžete aplikovat na úspěch v práci.“

"Postupně se ponořuji do té drogy, netlačím na pilu." Lídr Progresivního Slovenska má zase co vysvětlovat https://t.co/PF7KH1JTMJ pic.twitter.com/N5u90a9vHQ — Sputnik ČR (@sputnik_cz) September 26, 2019

Nově se však na sociálních sítích objevilo další Trubanovo video, ve kterém se před studenty opět nekriticky až pozitivně vyjadřuje o drogách. „Zjišťoval jsem, zda už náhodou neexistuje nějaký takový způsob hackování, který náš mozek oblbuje, ale zároveň je účinný, a zda se z něj dá poučit. A díky mé dlouhodobé práci a mým zkušenostem jsem na to přišel. Existuje. Ano, jsou to drogy,“ tvrdí.

Dodal také, že takovou drogou je například marihuana, přičemž z kapsy vytáhl nějaký sáček, zřejmě se zmiňovanou drogou.

Na konci videa však Truban tvrdí, že to nebyla skutečná marihuana. „A závěrem, když jsme mluvili o drogách, tak aby mě potom nezavřeli – to co mám v kapse, není skutečné. A zároveň chci říct, že všechny léky, dokonce i ty nové, ať už si je vyberete, jsou nebezpečné,“ říká Truban s tím, že lék může být jak „super věc“, tak může být i „špatný a nebezpečný“.

Případ řeší kriminálka v Nitře

Celý případ byl ale minulý čtvrtek svěřen, a to z důvodu místní příslušnosti, nitranské kriminálce. Ta musí ve lhůtě 30 dnů rozhodnout, zda je jednání Michala Trubana trestným činem.

„Věc ve smyslu místní a věcné příslušnosti pro podezření ze spáchání zločinu Šíření toxikomanie podle § 174 odst. 1 odst. 2 písm. b) Trestního zákona, byla podstoupena na Okresní ředitelství Policejního sboru, odbor kriminální policie Nitra. Osobně jsem přesvědčen, že kromě toho, ve smyslu zásady oficiality, ve věci začala podnikat kroky už i prokuratura,“ uvedl pro portál Hlavní správy příslušník policie Rastislav Rondík.

Truban, podle informací Nového Času, prý v dané věci ještě nebyl kontaktován.

„V kopírování mých vtipů z kontextu staré přednášky a blogu, když jsem ještě nebyl ve veřejném životě, nevidím smysl. Kdo se dívá na přednášku, vidí, že jsem žertoval, a vidí, že slovem droga jsem nazýval alkohol, marihuanu, ale také jogging. Použil jsem to jako metaforu k vysvětlení triků, jak na sobě pracovat,“ řekl Truban už v srpnu Deníku N.