Šefčovič během „grilování“ v europarlamentu: V otázce Istanbulské úmluvy podporuji von der Leyenovou

Šefčovič se jako první postavil před europoslance v rámci procesu veřejného slyšení, které musí absolvovat všichni národní kandidáti na členství v exekutivě EU. Slovenský diplomat má mít v Evropské komisi vedené Ursulou von der Leyenovou na starosti vztahy mezi unijními institucemi a jeho práce se bude týkat přímo EP.

Slyšení politika trvalo tři hodiny a proběhlo poměrně klidně. O jediný rozruch se postaral slovenský europoslanec Vladimír Bilčík (Progresivní Slovensko\SPOLU). Politik Šefčovičovi vytkl vyhýbání se novinářům či odpor k Istanbulské úmluvy.

Bilčík tímto Šefčovičovi vyčítal jeho neochotu odpovědět během prezidentské kampaně na otázky některých médií. Letošní prezidentský kandidát v této souvislosti uvedl, že jsou pro něj důležité hodnoty a odkaz, které s sebou přinesla něžná revoluce, včetně respektování nezávislosti médií.

„Komunikuji se všemi žurnalisty, kteří o to mají zájem, a při každém vystoupení,“ odpověděl a dodal, že nezná žádná nezávislá média, s nimiž by odmítl komunikovat.

Během slyšení europoslanec rovněž Šefčovičovi připomněl určitou názorovou nekonzistentnost během výkonu jeho funkce v Bruselu a během březnové prezidentské kampaně na Slovensku. Narážel na to, že tehdy podpořil rozhodnutí vlády neratifikovat Istanbulskou úmluvu.

Maroš Šefčovič na to reagoval tím, že jako eurokomisař plně podporuje plán Ursuly von der Leyenové začlenit násilí na ženách do unijního seznamu zločinů. „Velmi osobně se mě to týká. V první řadě jako otce dvou dcer. Je pro mě nepřijatelné, aby se na tomto světě moje dvě dcery měli hůře než můj syn,“ řekl.

„Udělám vše proto, abych ji podpořil (Ursulu von der Leyenovou, pozn. red.) v úsilí, aby se tyto zločiny kategorizovaly jako evropské zločiny, a aby se zapsaly do rejstříku zločinů,“ dodal.

Šefčovič ve svém proslovu také prohlásil, že je nezbytné, aby všechny instituce začaly velmi rychle pracovat na snížení byrokratické zátěže. Byrokratická zátěž by podle něho měla opadnout, kromě občanů, především pro malé a střední podniky, které jí trpí nejvíce.

Šefčovič má také během prvních sto dní v plánu zbavit se mnoha zastaralých regulací.

„Chceme posunout zelené dohody, chceme posunout otázku minimální mzdy, transparentnosti,“ uvedl politik.

Takzvané grilování, tedy absolvování slyšení kandidátů před europoslanci, je podmínkou pro nástup do úřadu. Budoucí českou místopředsedkyni Evropské komise Věru Jourovou čeká „grilování“ příští týden, tedy v pondělí 7. října. Věra Jourová, která má mít na starost hodnoty Evropské unie a transparentnost, předstoupí před výbory pro ústavní otázky a pro vnitro a občanské svobody.

Nová Evropská komise v čele s Ursulou von der Leyenovou začne fungovat dne 1. listopadu 2019.