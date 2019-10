„Ukradenou vlast vrátím těm, kterým patří.“ Harabin zakládá novou politickou stranu

Soudce Nejvyššího soudu SR a bývalý prezidentský kandidát Štefan Harabin se rozhodl aktivně vstoupit do politiky. Založil tak politickou stranu s názvem Vlast. Oznámil to v úterý 1. října na tiskové konferenci, kde rovněž poznamenal, že vlast je hlavním tématem jeho strany, jejíž slogan zní Vlast pro každého.

„Cítím, že už nemohu zůstat stranou,“ zdůvodnil Harabin svůj vstup do stranické politiky.

„Protože dnes jde o naši vlast. Jde o to, zda se smíříme s tím, že nám ji ukradli, a politická kasta, která nám zasahuje do života, tak zda jim ji necháme nebo zda to změníme a vezmeme si ji zpátky!“ uvedl na tiskové konferenci, jejíž záznam zveřejnil na Facebooku.

Harabin dodal, že je jeho cílem přispět k tomu, aby v zemi začala platit vláda zákona. Rovně podotkl, že chce vrátit „ukradenou vlast těm, kterým má patřit – lidem a nenechat ji zlodějům, kšeftařům a politickým kastám“. Mezi členy této kasty uvedl například Fica, Kisku, Beblavého, Trubana, ale i Danka a Bugára. Marian Kotleba ale mezi nimi nebyl. Tvrdil také, že „feťáci a pedofilové“ nemohou a nesmí řídit slovenskou vlast.

Deník SME uvádí, že politická strana Vlast vznikla přejmenováním již existující Strany občanské levice. Ještě před tím se jmenovala Občanská strana Dnes a v roce 2011 začínala s názvem Dnes.

Od politiky k soudu a zpět

Štefan Harabin působil jako předseda Nejvyššího soudu v letech 1998 až 2003 a poté v období 2009–2014. Mezi lety 2006–2009 působil jako ministr spravedlnosti ve vládě Roberta Fica. Na tuto funkci ho nominovala strana ĽS-HZDS bývalého premiéra Vladimíra Mečiara.

Letos na začátku srpna Harabin oznámil, že bude kandidovat na post předsedy Nejvyššího soudu SR. Prezidentka Zuzana Čaputová totiž prohlásila, že jmenování předsedy Nejvyššího soudu nebude automatické a bude při tom přihlížet ke jménům. Harabin následně oznámil, že se rozhodl stáhnout svou kandidaturu na daný post.

Harabin také uvedl, že „kromě skrytých zákulisních intrik, které jako vždy nekalým způsobem rozhodují o tom, kdo bude úspěšný a kdo ne, je tu i přímý a viditelný důkaz. Čaputová bez kousku hanby vyhlásila, že pokud jí právoplatně zvolený předseda Nejvyššího soudu nebude po vůli, odmítne ho jmenovat“. Dále dodal, že prezidentka je příkladem toho, jak se „vrcholná politická kasta snaží ukrást vlast a vzít si ji celou pro sebe“.