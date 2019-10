Jankovská by měla podle předsedkyně Soudní rady SR zvážit svůj dočasný konec ve funkci

Předsedkyně Soudní rady Slovenské republiky Lenka Praženková sdělila, že soudkyně Monika Jankovská by měla zvážit podání návrhu ministru spravedlnosti na přerušení funkce soudkyně. Učinit by tak podle ní měla kvůli zachování důvěry veřejnosti v justici, její nestrannost a nezávislost. TASR o tom informovala mluvčí Kanceláře Soudní rady SR.

„Předsedkyně Soudní rady SR Lenka Praženková ostře odsuzuje jakékoliv korupční chování, ke kterému by došlo ve slovenském soudnictví. Korupci soudců považuje za absolutně nepřijatelný stav, proti kterému je nutné nekompromisně zasáhnout,“ je uvedeno ve stanovisku Soudní rady v souvislosti s údajnou komunikací mezi Mariánem Kočnerem a bývalou státní tajemnicí ministerstva spravedlnosti Monikou Jankovskou.

Praženková dále dodala, že pakliže by orgány činné v trestním řízení potvrdily pravost informací dané komunikace, mělo by dojít ke vznesení obvinění vůči konkrétním osobám. Stejný názor má i ministr spravedlnosti Gábor Gál. Ten by mohl v případě obvinění podat návrh na dočasné pozastavení funkce soudce. O rozhodnutí se postará disciplinární senát, a to do deseti dní od jeho doručení.

„Do ukončení vyšetřování, t. j. bez potvrzení pravosti komunikace, nemá předsedkyně Soudní rady SR pravomoc vykonat jakékoliv opatření ve vztahu k výkonu funkce soudce,“ píše se ve stanovisku Soudní rady.

Komunikace mezi Jankovskou a Kočnerem

Monika Jankovská byla v poslední době často spojována s Mariánem Kočnerem. Média informovala, že s ním měla komunikovat prostřednictvím mobilní aplikace Threema. Podle všeho měla být kandidátkou, kterou chtěl podnikatel prosadit na post šéfky slovenského ministerstva spravedlnosti.

Poté, co vyšla média s takovou informací, vyzval Igor Matovič, lídr hnutí OĽaNO, premiéra Pellegriniho a ministra spravedlnosti Gála, aby okamžitě stáhli Jankovskou z postu. Ta své kontakty s Kočnerem popřela a sdělila, že na Matoviče podává trestní oznámení. Národní kriminální agentura (NAKA) však provedla u Jankovské zajišťovací úkony, a úřednice jí předala svůj mobilní telefon.

K situaci se vyjádřila i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Ta Jankovskou vyzvala, aby odstoupila. Podle prezidentky je neobhajitelné nadále setrvávat ve funkci na ministerstvu spravedlnosti, pokud mají orgány činné v trestním řízení důvod zajímat se o její komunikaci s Kočnerem.

Jankovská odstoupila

Během tiskové konference 3. září Monika Jankovská oznámila, že odstupuje ze své funkce tajemnice slovenského ministerstva spravedlnosti. Sdělila, že funkce se vzdává pod tlakem, který je vyvíjen na její rodinu, současně si zrušila i svůj profil na Facebooku, který nesl jméno „Bránit se vyplatí“.

Další zveřejnění informací

Dne 3. října se v médiích objevily další podrobnosti informací z uniklé komunikace z aplikace Threema, kterou používal pro komunikaci s různými lidmi obviněný podnikatel Marián Kočner. Z údajné komunikace mezi Mariánem Kočnerem a Monikou Jankovskou, kterou zveřejnil Denník N, vyplývá, že společně měli ovlivňovat soudce, kteří rozhodovali v kauzách směnek TV Markíza, dokud spor byl pouze civilní. Kromě směnek řešila Jankovská s Kočnerem i situaci, že se jí nedaří dostat do Soudní rady.

Sama Jankovská považuje medializované přepisy komunikace s Mariánem Kočnerem za podvrh. Brání se tím, že s Kočnerovým telefonem mohl někdo manipulovat.