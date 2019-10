Slovenský premiér Pellegrini apeluje na očištění soudcovského stavu

Soudci by měli být podle slovenského premiéra Petera Pellegriniho (Směr-SD) schopni „vypudit“ ze svých řad „černé ovce“ a netolerovat je. Prohlásil to v diskusním pořadu RTVS Sobotní dialogy.

Premiér také apeluje na soudce, aby se v případě podezření na čas vzdali výkonu funkce, dokud se neočistí jejich jméno. Doplnil, že samoregulační mechanismy v soudcovském stavu selhávají.

„V případě takových podezření by možná bylo na místě, aby se soudci, kterých se takové věci týkají, pokud se neočistí jejich jméno, dobrovolně na čas vzdali výkonu mandátu soudce, respektive si pozastavili činnost, aniž by čekali na to, než to udělá nějaké disciplinární řízení,“ řekl slovenský premiér v souvislosti s podezřením týkajícím se bývalé státní tajemnice ministerstva spravedlnosti a soudkyně Moniky Jankovské.

Pellegrini připomenul, že ve slovenské justici je většina pracovitých, spravedlivých a morálně bezúhonných soudců. „Ale vyskytují se i takové černé ovce. Soudní moc a sami soudci by měli být schopni vypudit ze svých řad černé ovce a netolerovat je,“ konstatoval.

Za 26 let existence samostatné republiky bylo podle premiéra zbavených funkce jen málo soudců, proto se téměř nikdo z nich nebojí, že by mohl přijít o své jistoty. „Cesta je, aby mnozí z nich přišli o svůj talár a byli tak výstrahou pro ostatní, aby si každý dělal svou práci pořádně, za což je placený,“ doplnil.

Prezidentka Zuzana Čaputová není podle Pellegriniho ničím vázána při jmenování nových ústavních soudců. Při jmenování do jakékoli funkce se však podle premiéra mohou brát v úvahu různé aspekty, například i počet získaných hlasů v parlamentu. Reagoval tak na slova svého stranického kolegy pana Juraje Blanára, který nedávno o takovém postupu hovořil.

Pellegrini varoval před chodem orgánů státu: Policie, prokurátoři a soudci mají jednat čestně

Slovenský předseda vlády Peter Pellegrini publikoval na sociální síti video, v němž promlouvá k orgánům státu. Soudci, policie a prokurátoři mají prý jednat čestně, mají pro svoji činnost volné ruce a jeho podporu.

Ve videu slovenský předseda vlády dále prohlásil, že orgány státu se mají řídit jen platnými předpisy, zákony země, svými morálními zásadami a hodnotami spravedlnosti. Vláda jim při tomto jednání poskytne, podle jeho slov, maximální podporu.

Pellegrini prohlásil, že se po dovolené vrátil do práce a všiml si nepřijatelného vlivu „některých lidí“ na fungování státu.

„Milí přátelé, po dovolené jsem se vrátil na úřad vlády a s velkým znepokojením sleduji a vnímám informace naznačující nepřiměřený a nepřijatelný vliv některých lidí na chod orgánů státu,“ řekl Pellegrini a poukázal na to, že na Slovensku musí platit elementární spravedlnost pro všechny.

„Musí platit pravidlo padni komu padni,“ dodal slovenský premiér.

Pellegrini ve videu také poukázal na skutečnost, že s příchodem nového slovenského policejního ředitele se změnil chod věcí v zemi a více lidí nyní čelí trestnímu stíhání.

„Na základě nových pravidel byl do funkce zvolen nový policejní prezident. Práce policistů a vyšetřovatelů přinášejí svoje výsledky. Dnes lidé, kteří si užívali mediální slávu a pozornost, sedí ve vazbě a stojí před soudy,“ prohlásil.