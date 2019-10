„Někdo tu velmi touží ‚převzít moc‘.“ Blaha varuje před velkým spojováním ve volbách do NR SR

Slovenský poslanec Ľuboš Blaha se vyjádřil na Facebooku ohledně IT společnosti Eset, která podle něj po roce plánuje napodobit scénář ze spojování kandidátů v prezidentských volbách, ale tentokrát ve volbách do NR SR. Poslanec již dříve kritizoval společnost Eset, která za to v létě podala na politika žalobu. Blaha si však stojí za svým.