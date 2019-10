Truban a Matovič se shodli na tom, že opozice má odčistit Slovensko od mafie. Rozhodují činy, ne slova

Truban konstatoval, že do politiky chtějí přinést změnu, nestačí podle něj vyměnit jen malé figurky. Myslí si, že PS-Spolu dokáže přinést změnu i díky novému druhu politiky, kterou dělají.

Opozice si musí dělat svou práci, Slovensko je nutné očistit od mafie, rozhodují činy a ne slova. I na tom se shodli v nedělní relaci TA3 V politice lídr OĽaNO Igor Matovič a lídr koalice neparlamentních stran Progresivní Slovensko (PS)-Spolu Michal Truban. OĽaNO je pro PS-Spolu potenciální povolební partner, ačkoli to bude obtížné vzhledem k Matovičovi. Ten PS-Spolu vyčítá videa, v nichž tvrdí, že opozice pro změnu na Slovensku nic neudělala.

Truban pověděl, že jejich záměrem je do politiky přinést změnu, nestačí podle něj vyměnit jen malé figurky. Domnívá se, že PS-Spolu dokáže přinést změnu i díky nové politice, kterou dělají. Zdůraznil, že PS-Spolu jsou první, kteří dokázali porazit Směr-SD. Poukázal přitom na výsledky prezidentských voleb a eurovoleb.

Voliči podle Matoviče nejsou hlupáci a neuvěří PS-Spolu, že OĽaNO a opozice nic neudělali. „Jasně, že společně chceme očistit Slovensko. Ale zatím vy máte slova, my máme skutky,“ reagoval Matovič. Kritizoval Trubana s lídrem Spolu Miroslavem Beblavým, že přes léto „točily videjko“ a nezapojili se do protestů za odvolání již bývalé státní tajemnice Ministerstva spravedlnosti SR Moniky Jankovské. Poukázal na to, že jejich poslanci nebyli ani při odvolávání premiéra Petera Pellegriniho (Směr-SD) v parlamentu.

„Jde mi o jediný cíl, abychom se zbavili mafie na Slovensku,“ řekl Matovič s tím, že ve volbách chce uspět i společně s ostatními opozičními stranami.

Stejně úspěšný chce být Truban. Důležitá je však pro něj stabilní budoucí vláda. „Proto na tom děláme postupně, bavíme se s partnery, se kterými se dá,“ dodal. Jako potenciálního partnera po volbách vidí i OĽaNO. Vzhledem k Matovičově druhu komunikace a některým jeho vyjádřením to však bude podle jeho slov náročné.

Matovič si nemyslí, že by neuměl komunikovat. Zdůraznil, že vždy mluví pravdu. Truban reagoval tím, že pravdu si cení, ale Matovič se podle toho musí i chovat. „Pravdu však musíte přijmout a také se tak chovat, “ řekl s tím, že například při lídrovi KDH Alojzovi Hlinovi se během komunikace nemusí bát, jak jeho slova později překroutí. „I ze Směru-SD se smějí tomu, co dělá, “ řekl na adresu Matoviče.

Truban v rámci „starých politiků“, které často zmiňuje, vnímá i „starou opozici“, která hádkami zablokovala změnu. Na otázku, zda je Beblavý novým politikem, odpověděl, že to není o věku, ale o chování a druhu politiky, jakou dělá. Matovič od Beblavého očekával, že se postaví zodpovědně ke kauze Gorila, která byla kauzou vlády SDKÚ, a omluví se, že při jejím provalení mlčel. Na otázku, zda do OĽaNO míří i bývalý vyšetřovatel a šéf týmu Gorila Lukáš Kyselica, odpověděl, že se s ním o tom bavil. „Nerozhodl se, udělám vše pro to, aby byl nakonec u nás, “ dodal Matovič.