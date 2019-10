Slovenští farmáři bijí na poplach. Prodej vepřového masa se v zemi výrazně snižuje

Problémy mají farmáři v oblasti východního Slovenska z chovů infikovaných africkým morem prasat (AMP). I když je jejich maso bezpečné, prodej se výrazně snižuje.

„Všichni velcí chovatelé zvířat nevědí, co s prasaty. Jejich prodej je výrazně zpomalen. Zvířata zůstávají na farmách, přibírají na váze a my nevíme, co s nimi, místo toho, abychom je prodávali odběratelům na porážku a zpracování. Jen za jeden měsíc se nám nahromadily stovky kusů neprodaných prasat. Ztráty počítáme v desítkách tisících eur. Zvířata jsou přitom zdravá a maso bezpečné na konzumaci,“ sdělil Alexander Palágyi, člen představenstva Slovenské zemědělské a potravinářské komory.

Uvádí se, že od 20. srpna na Slovensku platí povinnost umisťovat na vepřovém mase speciální čtvercové razítko. To by mělo svědčit o tom, že vepřové maso pocházející z východu země je zdravotně bezpečné. Razítka mají být umisťována výlučně na slovenském trhu.

Certifikaci na razítkování mají pouze dvoje jatka z okresu Trebišov, proto možnosti na porážku prasat jsou omezená. Navíc se podotýká, že prodej ovlivňuje i úroveň poptávky - kvůli předsudkům spotřebitelé nejsou ochotni maso kupovat, i když laboratorní testy a osvědčení veterinářů svědčí o jeho bezpečnosti. Proto chovatelé prasat chtějí nařízení o použití razítka zrušit.

AMP na Slovensku

Africký mor prasat byl na území Slovenské republiky poprvé diagnostikován v červenci. Šlo o obec Strážne v okrese Trebišov u hranic s Maďarskem. Onemocnění bylo potvrzeno na základě laboratorního vyšetření biologického materiálu v národní referenční laboratoři. Regionální veterinární správa Trebišov v této souvislosti nařídila usmrtit zvířata v chovu. Zároveň bylo vytyčeno ochranné pásmo tři kilometry a také pásmo dozoru deseti kilometrů od ohniska nákazy.

Kvůli AMP dovoz vepřového ze Slovenska dočasně omezila Ruská federace, zakázaly Čína a Bělorusko.

Je třeba však poznamenat, že nemoc zasáhla nejen Slovensko. Trápí Česko, Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Moldavsko, Litvu, Lotyšsko, Estonsko, Rumunsko, Belgii, Ukrajinu a Srbsko.

Africký mor prasat je nakažlivá virová choroba prasat patřící do skupiny nejnebezpečnějších. Pro člověka nebezpečná není, ale vážně poškozuje zemědělské odvětví, protože se nedá vyléčit a vakcína proti ní neexistuje. Ve volné přírodě na africký mor prasat jsou citlivé všechny typy domácích a divokých prasat. Zdrojem infekce jsou nemocná zvířata a virové nosiče, kterými mohou být ptáci, domácí a divoká zvířata, hlodavci, kožní paraziti (některé druhy klíšťat a vši). Zastavit šíření nemoci se dá jenom přísnou karanténou.