Slovensko bude mít nové soudce Ústavního soudu. Prezidentka Čaputová je jmenuje ve čtvrtek

Při příležitosti jmenování nových soudců Čaputová promluví jak k ústavním soudcům, tak i k veřejnosti. Ústavní soud na Slovensku nebyl plně funkční, jelikož v polovině února skončilo celkem devíti soudcům jejich funkční období. V současné době chybí šest soudců z celkového počtu 13 ústavních soudců.

Dne 25. září zvolil slovenský parlament čtyři zbývající kandidáty na ústavní soudce a ty nabídl prezidentce ke jmenování. Její mluvčí na konci záři sdělil, že Čaputová výběr nových ústavních soudců pečlivě zváží „na základě odbornosti a osobnostních předpokladů“. Prezidentka dále označila jmenování ústavních soudců za svou „velmi velkou prioritu“.

Kandidáty na ústavní soudce tedy jsou Libor Duľa s celkem 78 hlasy, Ladislav Duditš s 90 hlasy, dále Peter Melicher s 69 hlasy, a jako poslední Peter Straka s celkem 113 hlasy.

Pellegrini o soudcovském stavu

Před pár dny se nechal slovenský premiér Peter Pellegrini slyšet, že soudci by měli být schopni „vypudit“ ze svých řad „černé ovce“ a netolerovat je. Prohlásil to v diskusním pořadu RTVS Sobotní dialogy.

Vyjádřil se i k situaci kolem bývalé tajemnice ministerstva spravedlnosti a soudkyně Moniky Jankovské. „V případě takových podezření by možná bylo na místě, aby se soudci, kterých se takové věci týkají, pokud se neočistí jejich jméno, dobrovolně na čas vzdali výkonu mandátu soudce, respektive si pozastavili činnost, aniž by čekali na to, než to udělá nějaké disciplinární řízení,“ vyjádřil svůj názor premiér.

Kromě jiného apeluje na soudce, aby se v případě podezření na čas vzdali výkonu funkce, dokud se neočistí jejich jméno. Doplnil, že samoregulační mechanismy v soudcovském stavu selhávají.

Podle premiéra bylo za 26 let existence samostatné republiky zbaveno funkce jen několik málo soudců. Z toho důvodu se v podstatě nikdo z nich nebojí, že by tak mohl přijít o své jistoty.

„Cesta je, aby mnozí z nich přišli o svůj talár a byli tak výstrahou pro ostatní, aby si každý dělal svou práci pořádně, za což je placený,“ doplnil.

Prezidentka není ničím vázána

Podle slovenského premiéra není prezidentka Čaputová ničím vázána při jmenování nových ústavních soudců. Při jmenování do jakékoli funkce se však podle premiéra mohou brát v úvahu různé aspekty, například i počet získaných hlasů v parlamentu.