„Nemůžete porovnávat medvěda s blechou.“ O Čaputové v souvislosti s Putinem ani nemá smysl mluvit, tvrdí Blaha

Slovenský politolog Ľuboš Blaha se na svém Facebooku u příležitosti 67. narozenin ruského prezidenta Vladimira Putina vyjádřil k jeho vedení Ruska. Ve svém příspěvku zdůraznil, že nemá smysl porovnávat slovenskou prezidentku Čaputovou s ruským lídrem, podle něj je to jako srovnávání medvěda a blechy.

Ruský prezident Vladimir Putin se narodil 7. října 1952 v dnešním Petrohradu a včera oslavil 67. narozeniny. Ruský lídr už klasicky strávil svůj den v sibiřské tajze.

Nejzkušenější světový lídr

Politolog Ľuboš Blaha se k narozeninám Vladimira Putina rozepsal na svém účtu na sociální sítí Facebook. Autor příspěvku na začátek uvádí, že kdyby se Putin nenarodil sedm let po skončení 2. světové války, tak by mu liberální média dokázala připsat i odpovědnost za vypuknutí války. Ale jinak ho podle něj viní prakticky ze všeho zlého, co na Zemi proběhlo.

„Ve skutečnosti je Putin nejzkušenější světový lídr, který má charizma, autoritu a státnickou moudrost, díky které za 20 let ze zdevastovaného jelcinovského Ruska udělal jednu silnou a stabilní velmoc, která na Západě opět budí respekt,“ pokračuje Blaha a dodává, že Putin převzal zemi, kterou kompletně rozložili západní liberální poradci, oligarchové vlastnili stát, Rusko bylo vojensky zubožené a lidé potichu umírali kvůli chudobě.

Rusko je garancí míru ve světě

Slovenský politik dále uvádí, že Vladimir Putin za 20 let dramaticky zvýšil životní úroveň Rusů, obnovil autoritu státu, vypořádal se s největšími gaunery mezi oligarchy a geopoliticky posílil vliv Ruska v okolí svých hranic, na Blízkém východě a v Latinské Americe.

Blaha dále uvádí, že Rusko a Čína drží na uzdě americký militarizmus.

„Ruská aliance s Čínou vytváří novou alternativu ve světě. Dík těmto dvěma mocnostem se ve světě daří držet na uzdě americký militarizmus. Díky Putinovi je Rusko garancí míru ve světě a za to mu díky každého normálního člověka,“ uvádí politolog.

Medvěd a blecha

Podle Blahy není důležité, jak liberálové Putina hejtují. Pro Rusy je podle něj Putin hrdina a pro mnohé lidi na Slovensku velkou inspirací, protože podle slovenského politika je ruský lídr protipólem liberálního bordelu a západní rozpínavosti.

„Putin je Pan politik. A žádný ze západních lídrů mu nesahá ani po kotníky. O takových směšnostech, jako je Čaputová, nemá v souvislosti s Putinem ani smysl mluvit. Nemůžete porovnávat medvěda s blechou,“ tvrdí Blaha.

Na závěr slovenský politolog dodává, že když na ruského prezidenta útočí, tak to znamená, že se ho bojí. „A to je dobře,“ ukončil příspěvek politolog Ľuboš Blaha.

Narozeniny Vladimira Putina

Ruský prezident Vladimir Putin tradičně slaví narozeniny na Sibiři. Letos se ruský lídr vydal do sibiřské tajgy, kde mu společnost dělal ministr obrany Sergej Šojgu.

V loňském roce Putin na dovolené navštívil Tuvu, kde společně se Šojgu a ředitelem FSB Alexandrem Bortnikovem sjel na člunu jednu z řek, projel se po horách a sbíral bobule.

V roce 2017 strávil ruský prezident také dva dny na Sibiři. Tehdy se zabýval podvodním lovem a rybolovem v horských jezerech.

Jedna z Putinových prvních cest na Sibiř je datována v roce 2007. Prezident Ruska ve společnosti prince Monaka Alberta II. sjížděl řeku Jenisej a uplul téměř padesát kilometrů a současně rybařil.