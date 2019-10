Vyšetřovatel prodloužil lhůtu ke studiu spisu v případě Kuciaka

Vyšetřovatel prodloužil obhajobě obviněného podnikatele Mariána Kočnera lhůtu na seznamování s výsledky vyšetřování v případě zavražděného novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové do 9. října. Důvodem je, že spis nebyl obhajobě předložen úplný. Informoval o tom obhájce Marek Para.

Para se měl původně seznamovat s výsledky vyšetřování od 30. září do pátku 4. října. „Po úvodních dnech seznamování se stavem vyšetřování a spisu jsme spolu s klientem Mariánem K. vznesli několik námitek pro neúplnost spisu, porušení práva na obhajobu a zároveň jsme podali několik návrhů na doplnění dokazování. Protože nám spis nebyl předložen úplný, musel nám vyšetřovatel poskytnout dodatečnou lhůtu na seznamování se spisem do středy 9. října. V tento den shrneme námitky vůči vedení vyšetřování, které následně posoudí prokurátor," přiblížil obhájce.

Podle jeho názoru, co se týče dokazování, nejsou produkovány žádné důkazy, které by opravňovaly postavení Mariána Kočnera před soud.

„Zároveň se ukázalo nezákonné zajištění telefonu, ve kterém se měla najít komunikace aplikace Threema, tento telefon má nejasný původ, přičemž i způsob, jakým se orgány činné v trestním řízení dostaly ke komunikaci, ho diskvalifikuje jako důkaz,“ zdůraznil Para.

Dozorový prokurátor Úřadu speciální prokuratury předpokládá podání obžaloby na Mariána Kočnera v případě vraždy investigativního novináře Kuciaka a jeho snoubenky Kušnírové na Specializovaný trestní soud v Pezinku do konce tohoto měsíce. Informovala o tom v pondělí mluvčí USP Jana Tökölyová.

Přibližně před třemi týdny vyšetřovatel ukončil vyšetřování a obhajobě dal lhůtu od 30. září do 4. října na seznámení se s jeho výsledky. Stejně jako Para i právní zástupci poškozených Daniel Lipšic a Roman Kvasnica měli možnost se seznámit s výsledky vyšetřování. Obhájci poškozených neměli další návrhy na dokazování. Podle Lipšice záměrem prokuratury bylo nežádat o další prodloužení vazby, ale podat obžalobu ještě v prodloužené lhůtě vazby. To vychází na konec října, když už je lhůta vazby prodloužena do konce listopadu.

Vyšetřování vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky

Slovenský novinář Ján Kuciak a jeho snoubenka Martina Kušnírová byli zavražděni v únoru 2018 ve svém domě v obci Veľká Mača nedaleko Trnavy. Policie za hlavní motiv vraždy označila novinářovu práci. Kuciak se zabýval podezřeními z údajných daňových podvodů, které se týkaly i lidí blízkých nejsilnější vládní straně Směr.

Ján Kuciak je prvním zavražděným novinářem na Slovensku. Vzhledem k danému případu proběhly v zemi velké demonstrace. V souvislosti s politickou krizí odstoupilo nejprve několik vysoce postavených příznivců Roberta Fica zmíněných při vyšetřování vraždy Kuciaka, a poté také samotný premiér se souhlasem prezidenta Andreje Kisky.