Čaputová uvítala disciplinární stíhání Jankovské. Na její obvinění ale Threema stačit nebude, upozornil znalec

Po medializovaných informacích o údajné komunikaci s Kočnerem musela Jankovská rezignovat na funkci státní tajemnice slovenského ministerstva spravedlnosti. V pondělí 7. října šéf resortu Gábor Gál oznámil, že hodlá podat návrh na disciplinární řízení na Jankovskou a Zuzanu Maruniakovou. Jankovská dnes působí jako soudkyně krajského soudu v Bratislavě a Maruniaková jako soudkyně okresního soudu Bratislava V.

Prezidentka Čaputová rozhodnutí Gála uvítala. Podle ní jsou uveřejněné informace v médiích nesmírně závažné, neboť mohlo dojít ke spáchání trestného činu. Proto je důležité, aby orgány činné v trestním řízení v této věci konaly.

„Věřím, že v této věci konat skutečně budou,“ prohlásila Čaputová v úterý.

V této souvislosti může dojít k pozastavení výkonu funkcí obou soudkyň. Podle informací médií, jež uveřejnily část zpráv, které si mezi sebou vyměnili Kočner a Jankovská přes aplikaci Threema, Kočner měl přes Jankovskou ovlivňovat rozhodnutí soudců, a to včetně Zuzany Maruniakové, jež rozhodovala v kauze směnek televize Markíza.

Podle obžaloby se měl Kočner podílet na padělání směnek v hodnotě téměř 69 milionů eur (1,78 miliardy korun) a jejich proplacení žádal přes své firmy i od Markízy. Jankovská svou komunikaci s Kočnerem popírá

Čaputová upozornila, že tento případ poukazuje na dlouhodobý problém sebereflexe slovenské justice.

„Je důležité, aby systém ve slovenském soudnictví byl nastaven způsobem, kdy by byl schopen reflektovat jakékoliv selhání, případně vyšetřit podezření, pokud dochází k tomu, že vznikají otázky nad zákonitosti chování soudců,“ prohlásila Čaputová.

Gál upozornil, že nejedná pouze na základě medializovaných informací, ale i podkladů, které připravil resort. Důvodem pro disciplinární šetření Maruniakové má být bezprostředně její rozhodovací činnost, zatímco v případě Janskovské bude ministr podle svých vlastních slov konat na základě nepravdivých údajů, které prezentovala.

„Důvodem je její lživé vyjádření v souvislosti s návštěvou advokáta Bžána,“ uvedl v pondělí ministr.

Jankovská v březnu loňského roku tvrdila, že na dovolené u advokáta Radomíra Bžána nikdy nebyla. Bžán ale její návštěvu potvrdil. Dotyčný advokát zastupoval stát ve sporu s italskou firmou Enel, který se týkal správy vodní elektrárny Gabčíkovo. Spor o vyplacení odškodného italské firmě v hodnotě 700 milionů eur stát vyhrál a Bžán měl jako odměnu dostat 69 milionů eur (1,78 miliardy korun). Poté se jeho odměna snížila na 17 milionů eur (438,6 milionu korun).

Threema na obvinění stačit nebude

Použití zpráv z Threemy u soudu může být problematické. Slovenským médiím to uvedli odborníci přes informační technologie. Podle znalce v oblasti IT kriminalistiky Eduarda Jenča nebude možné prokázat, že s komunikací mezi Kočnerem a Jankovskou nikdo nemanipulovat.

„Stopa musí být z hlediska právní terminologie autentická. To znamená, že nesmí být pochybnosti o jejím původu, pravosti a hodnověrnosti a zároveň postupy použití na její získání se musí dát ověřit a zopakovat,“ uvedl Jenča pro deník SME.

Podobného názoru je i Martin Hodás, odborník na informační technologie z portálu Živé.sk.

„Aby však bylo možné potvrdit, že je předmětná komunikace autentická, je třeba prokázat propojení ID uživatele s konkrétní osobou. To je složité i vzhledem ke snaze vývojářů aplikace Threema o co největší míru anonymity. Pokud uživatel se svým účtem nespojil e-mailovou adresu nebo telefonní číslo a aplikaci již z mobilního telefonu odinstaloval, je velmi složité dokázat, že byl opravdu účastníkem konkrétní konverzace. To platí pro všechny účastníky konverzace,“ uvedl Hodás pro agenturu SITA.