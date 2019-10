Truban nevylučuje trojkoalici stran PS/Spolu a Za lidi v čele s exprezidentem Kiskou. „Všechno je možné,“ řekl

Na přímou otázku, zda existuje šance, že by lídrem koalice byl právě Kiska, místo Michala Trubana, bývalý IT podnikatel odpověděl, že „je možné všechno“.

„Vůbec to není o tom, že to já mám být lídr, nebo, že by to na tomhle mělo padnout. Mým největším cílem je přinést změnu, vyměnit tento systém – tuto vládu, která 10 let tahala zemi tam, kde je nyní. A já pro to chci udělat všechno,“ řekl Truban ve videorozhovoru pro SME.

Truban už ale neodpověděl na to, jakou konkrétní nabídku PS/Spolu Kiskově straně předkládá.

„Uvidíme, vše záleží na těch konkrétních jednáních. Nedá se to takhle dopředu říci a ani o tom nechci mimo ta jednání mluvit. Jsem ochotný pro to udělat vše a debatovat a snažit se najít ten prostor do posledního okamžiku, aby se něco takového podařilo,“ dodal s tím, že nechce Kiskovi posílat nabídky přes média, protože v takovém případě by k dohodě nedospěli.

Uvádí se, že dosud nepřišla řeč ani na složení kandidátky.

„Nic nechci deklarovat přes média. Je zapotřebí se o tom pobavit. Je to živý organismus. Já jsem to viděl i v tom, když jsme dávali dohromady PS a Spolu, nebo, když jsme se bavili s KDH o smlouvě o neútočení. To je několik setkání. Je nutné, abychom byli otevření a dívali se na společný cíl, který máme, a to přinést změnu,“ prohlásil Truban.

Andrej Kiska se k tomuto tématu vyjádřil již minulý týden, a to krátce po operaci srdce: „Z pohledu diskuse o koalici, od doby, kdy jsem vstupoval do politiky, vždy uvažuji, jak převzít tu odpovědnost. A tato diskuse bude pokračovat tak, jak jsem říkal, v nejbližších týdnech. Musíme vždy jako první myslet na Slovensko a naše ega potlačit směrem dolů,“ prohlásil Kiska na tiskové konferenci s lékaři, kteří ho operovali.

Na vstup Kisky do trojkoalice dosud nejvíce tlačil lídr Spolu-OD Miroslav Beblavý. Ten o tom otevřeně hovořil i na nedávném ustavujícím sněmu Za lidi.

„Přidejte se do koalice. Jsme připraveni se v nejkratším možném čase setkat, jednat, předložit straně Za lidi naše představy a poslechnout si ty vaše,“ vyzval Beblavý.