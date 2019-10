Blahová napsala Nicholsonové. „Jsi velmi hnusné stvoření, už dávno jsem ti chtěla říct." Hádka liberálek

Europoslankyně Lucia Ďuriš Nicholsonová, která nedávno oznámila návrat na kandidátní listinu SaS pro volby do Národní rady na pozici číslo 2 v příštím roce, v nejnovějším rozhovoru pro Denník N uvedla, že na kongresu SaS nehlasovala za vyloučení Blahové, ale prozradila, že Natália Blahová jí v jedné ze zpráv napsala: „Lucia, jsi velmi hnusné stvoření, už dávno jsem ti chtěla říct.“

„Mě se to až tak nedotklo - a protože jsem do toho byla takto vtažena, nechtěla jsem se na její vyloučení účastnit - ale u členů to zarezonovalo. Sulík mi dokonce řekl, že takovou hrubou a agresivní urážku si na členské stránce nepamatuje. Nezpochybňuji, co všechno udělala, nezpochybňuji kauzu Čistý den, ale její postoj k SaS vyeskaloval do podoby, která pro mnoho členů přesáhla míru," dodala Nicholsonová.

Členy SaS podle Nicholsonové rozčílilo i to, že Blahová a ostatní stoupenci Ľubomíra Galka si založili Demokratické jádro a facebookovou skupinu s tímto názvem, kde škodili straně.

„Na FB stránce DJ bylo asi 40 statusů, z toho 21 poškozovalo značku SaS. Nesmysly o tom, že ‚strana je v područí mafie‘ a Sulík je ‚ovlivňován někým z tajných služeb‘ členy naštvaly.

Vrcholem byl komentář Natálie Blahové, ve kterém o SaS napsala, že je to ‚nemocná a nebezpečná strana‘. I to členy urazilo, a proto přišel návrh na její vyloučení.“

Na následné vyloučení Blahové zareagoval netradičním komentářem Ľubomír Galko, který na sociální síti napsal: „Je suis Natália Blahová. Naty, ti, co tě chtějí soudit, dnes nevědí, co činí. Všichni, co se chytají meče, jednou mečem zahynou."

Blahová pak připomněla, že ji před deseti lety „lámal“ na kandidátku SaS právě Richard Sulík, který nyní podpořil její vyloučení.

„Nabízel mi číslo 13. Neměli nikoho na sociální a rodinnou politiku. Bránila jsem se zuby nehty. Mluvila jsem o tom, že chci pracovat na své odbornosti a to se stranickým cejchem nejde. A ještě jsem říkala i to, že politika je špinavá hra a já takové nehraji. Nemohu. Neumím lhát, protože je na mé tváři vidět každá emoce. Naposled, když mi v této věci volal, měl telefon v autě na hlasitý odposlech. Lámal mě spolu s Galkem," zavzpomínala poslankyně NR SR.

„Řekla jsem si - no dobře, ať tu nedělám drahoty jak stará děvka před provdáním. Vždyť kdoví, jak to dopadne. A SaS-ka byla najednou hvězdou večera. Při práci jsem poznala ten tým. Skvělí lidé," uvedla Blahová.