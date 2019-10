„Kočner dělal to, co všichni ostatní, jen ve větším měřítku.“ Novinář o tom, jak funguje demokracie

Na portálu Hlavné správy píše Karol Kalapik o tom, že slovenský podnikatel Marián Kočner dělal to, co všichni ostatní, jen ve větším měřítku. Dodává také, že je celá veřejnost šokována tím, jaké měl Kočner známosti, s kým vším se znal a co všechno dokázal, často i v rozporu se zákonem, zařídit.

Autor článku poukazuje na to, že se v současné době hojně probírá jeho údajné napojení na bývalou státní tajemnici slovenského ministerstva spravedlnosti Moniku Jankovskou, stejně jako jeho kontakty na další soudce. Pokud jde o zmiňované soudce, pak je pozornost upřena na to, jak je Kočner schopen ovlivňovat jejich rozhodování.

Kočner a spojení se stranou Směr

Kalapik uvádí, že se propagandistická a dezinformační média hlavního proudu snaží ze všech sil vytvořit spojení se stranou Směr. Rovněž se snaží prezentovat Směr a Kočnera jako jednu mafiánskou skupinu.

Přitom ale prý opomíjejí to, že byl Kočner „pečený vařený“ u prezidenta Michala Kováče, který mu udělil tři milosti za obyčejné prasprosté trestné činy. Dokonce jeden spáchal Kočner v organizované skupině se synem prezidenta Michalem Kováčem mladším.

„Tehdy se mluvilo o tom, že jde o kšefty Michala Kováče staršího, který je jako prezident realizuje přes svého syna. Mainstream však tyto informace tehdy překryl, tak jako je překrývá i dnes. Jednoduše se nehodí,“ míní autor článku.

Dezinformační média hlavního proudu se tedy zaměřují na to, aby ukázala Kočnerovo napojení na Směr. Jejich hlavním cílem je údajně pád vlády. „Je tedy logické, že opomíjí jeho napojení na opozici jako je Richard Sulík či Igor Matovič,“ píše Kalapik.

Jedno velké školení z demokracie

Na portálu se rovněž píše, že to, co se dnes dozvídáme o fungování tohoto podnikatele a to, co veřejnost šokuje, je ve skutečnost jen jedno velké školení z demokracie, které Kočner lidem dává.

Autor článku přitom zdůrazňuje, že i když se všichni tváří zděšeně, a někteří i dost možná zděšeni jsou, skutečnost je taková, že přesně tímto způsobem funguje demokracie.

Podle něj má totiž demokracie ve své DNA zakomponovanou korupci. A se svým viděním demokracie autor zachází ještě dál:

„Utopická představa o fungování demokracie, kdy spravedliví a morálně velmi silní lidé řídí zemi ve prospěch jejích občanů, a nehledí přitom na sebe, tak takové fungování demokracie je možné pouze v učebnicích o politických systémech a idealistických románech.“

Ve skutečnosti totiž demokracie funguje prý přesně tak, jak to ukazuje Kočner. Je postavena na vztazích, známostech, protislužbách a penězích. Jinými slovy je tedy založena na korupci.

Korupce je všude – někde míň, jinde víc

Autor poukazuje na to, že to tak funguje ve všech zemích. Rozdíl pýr spočívá pouze v míře samotné korupce.

„Slovensko se v míře korupce v roce 2018 umístilo celosvětově na 54. místě, přičemž si oproti roku 2012 polepšilo o 4 příčky. Není to zrovna lichotivý ani dobrý výsledek, ale je to takový evropský průměr,“ píše.

Za Slovenskem přitom následuje například Itálie, Chorvatsko, Maďarsko a další země. Korupce přitom neobchází ani země umístěné na samotném vrcholu žebříčku. I v nich totiž mají své skandály.

A teď ruku na srdce…

Na portálu se sice píše, že Kočnerovy sms zprávy sice vzbudily pohoršení a pobouření, ale je to tak prý v pořádku. Špatnou zprávou je tedy spíše to, že stejně jako Kočner fungují skoro všichni bohatí lidé, a nejen oni.

Autor pak vyzývá čtenáře, aby se i oni zamysleli sami nad sebou a sáhli si do svého: „Kolik z vás využilo, že máte na nějakém úřadě známého nebo rodinu, a ten vám vydal rozhodnutí dříve, a vy jste tak nemuseli čekat 30 dní? Kolik z vás ve škole doneslo zkoušejícímu flašku?“

Slovenský podnikatel tedy v podstatě dělal totéž, jen v mnohem větším měřítku. „Službička za službičku. Často také v rozporu se zákonem. Fungoval tak 30 let. Za všech vlád,“ píše a tvrdí, že by tak fungoval i teď, kdyby nenechal zavraždit novináře, a je fuk kdo by ve vládě seděl.

Závěrem pak autor článku přiznává, že když si to všechno člověk uvědomí, je to šílené. „Lidé vkládají naději do změny poměrů a vlády. Ve skutečnosti pouze pár lidí skončí ve vězení a pár se zničenou kariérou. Systém se zotaví, rány se zacelí a bude fungovat dál,“ míní.

Přijde změna?

Nakonec se autor zamyslel nad tím, kdo by tuto situaci, která už vypadá beznadějně, mohl změnit.

„Kdo by ho mohl změnit? Kiska, který se přiznal k podvodům s daněmi a prohrál soud o pozemek? Truban, který ve své naivitě propaguje drogy? Beblavý, který je v politice už od Dzurindy a Kaníka? Sulík, který spolu s Kočnerem spřádal plány, když byla jeho strana ve vládě? Matovič, který se s ním setkával? Kollár, který s ním trávil čas na Donovalech?“ uvádí příklady.

Dle něj nyní neexistuje nikdo, komu by záleželo na národě a na státě více než na sobě.