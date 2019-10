Byly oznámeny trasy přesunu české a polské vojenské techniky přes Slovensko

Uvádí se, že silniční konvoje s nadrozměrným nákladem pojedou na trasách Hlohovec – Turecký Vrch – Sereď – Centrum výcviku Lešť, Martin – Centrum výcviku Lešť.

Na trasách Sása Pliešovce – Michalovce, Trebišov – Trenčín-Zlatovce a Zemianske Kostoľany - Prešov se očekávají železniční přesuny.

Cestující by si na to měli dávat pozor v období od pondělí 14. října až do neděle 20. října. Celkově by mělo jít o 45 silničních přesunů techniky především české a polské armády s doprovodem Vojenské policie.

Naposledy přesuny vojenské techniky zahraničních ozbrojených sil na uzení Slovenska proběhly v týdnu od 16. do 22. září. Celkově tehdy šlo o 63 silničních přesunů především amerických, českých, maďarských, německých, polských a slovinských vojsk.

Slovenský rezort obrany chce modernizovat letiště Sliač

Ministerstvo obrany (MO) SR chce zrekonstruovat a zmodernizovat leteckou základnu Sliač. Předpokládané náklady jsou 55,38 milionu eur. Vyplývá to z návrhu ministerstva, který je v meziresortním připomínkovém řízení.

„Neprovedení minimálních doporučených změn dodavatelem letecké techniky by způsobilo omezení při provozu nové letecké techniky a nebylo by zajištěno dodržení záručních podmínek,“ uvedli v obranném rezortu.

Danko je stále proti americké pomoci

Andrej Danko se v zářijové relaci rádia Expres Braňo Závodský Živě vyjádřil, že je stále proti zmiňované americké investici za zhruba 105 milionů dolarů. Na přímou otázku moderátora, zda je stále proti této dohodě, Danko odpověděl: „No samozřejmě. Co si Američané myslí, že nám dají malé peníze a my jim za to předáme fyzicky naše letiště?“ Řekl, že zatímco je SNS ve vládě, takovou smlouvu nepodpoří.

„A to je další věc, kterou by prezidentský úřad chtěl dát Američanům - letiště. Já jsem řekl, že Slovensko musí být ve východní zóně Evropy jeden ze států, kde nebudou cizí vojska, zejména ne americká," podotkl předseda parlamentu.

SNS dlouhodobě patří ke kritikům připravované investice USA na Slovensku a právě její členové přišli s informacemi, že dohoda v sobě skrývá mnohé podmínky. „Přijetí amerických peněz na rekonstrukci vojenských letišť je podmíněno vybudováním 30 muničních skladů na Záhoří," prohlásil v březnu tohoto roku místopředseda SNS Jaroslav Paška.