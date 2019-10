„Proč bych to dělal?“ Harabin se nechce vzdát funkce soudce

Soudce Nejvyššího soudu Slovenské republiky Štefan Harabin, který vstoupil do politiky a založil stranu, se odmítá vzdát funkce soudce. Řekl to v pořadu V politice televize TA3.

Harabin se nechal slyšet, že nadále trvá na tom, aby mu byla funkce jen pozastavena. Podle jeho slov mu to umožňuje evropské právo.

„Právní stav předpokládá to, že můžu být na kandidátce politické strany, jako lídr. To předpokládá evropské právo,“ vysvětloval Harabin.

Na otázku moderátorky, zda tedy nebude sundávat talár, odpověděl Harabin, proč by to dělal.

V pořadu s ním byl i předseda KDH Alojz Hlina, který ho za jeho rozhodnutí kritizuje a také mu vyčítal jeho soudní kauzy. Hlina v pořadu citoval zákon a řekl, že „soudce nesmí být členem strany ani hnutí a ani vykonávat aktivní politickou činnost,“ řekl a dodal, že kvůli Harabinovi došlo k novelizaci zákona z důvodu vysvětlení jeho aktivní politické činnosti. „To je vysvětlení pro takové soudce, jako jste vy,“ oponoval předseda KDH.

Hrabin naopak Hlinu kritizoval za spolupráci strany KDH s koalicí PS-Spolu. Podle jeho slov se jde Hlina spojovat s „feťáky, pedofily, homosexuály a kanibaly“. Současně dodal, že konzervativní strana musí chránit normální rodinu.

Harabin a vstup do politiky

V úterý 1. října založil politik Štefan Harabin politickou stranu s názvem Vlast. Po tomto kroku musel čelit kritice ze strany většiny jeho konkurentů. Podělil se o tom na svém profilu na Facebooku.

„Oznámil jsem, že jdu vrátit lidem jejich vlast, kterou jim ukradla zkorumpovaná politická kasta spolu se zloději, podvodníky a oligarchy, a hned se na mě vrhli jejich mediální posluhovači. Ti se neštítí šířit o mně lži a nedokáží ani respektovat základní pravidla slušného chování a člověka doslova bezcharakterně obtěžují u oběda.“

Hospodářské noviny se několika slovenských politických hnutí zeptaly, jak vnímají Harabinův návrat do politiky. Většina se příliš pozitivně nevyjadřovala. Například Igor Matovič za stranu OĽaNO reagoval takto: „Štefan Harabin je vzpomínkou na to nejhorší z dob první Ficovy vlády a je přímo zodpovědný za neblahý stav soudnictví. Věřím, že žádný volič demokratické opozice nebude postižen ztrátou historické paměti a nenechá se zlákat do jeho náruče.“

Hnutí Vlast

Nové hnutí v čele s Harabinem má mít motto Vlast pro každého. Podle Harabina je jeho cílem přispět k tomu, aby v zemi začala platit vláda zákona. Také doplnil, že by chtěl vrátit „ukradenou vlast těm, kterým má patřit – lidem a nenechat ji zlodějům, kšeftařům a politickým kastám“. Sám Harabin do této kasty zařadil například Roberta Fica či Andreje Kisku.