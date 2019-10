Historické letadlo jako cukrárna. Nadšenci se pustili do opravy historického skvostu

Sovětské letadlo Lisunov Li-2 vyrobené na přepravu nákladu nebo osob stojí nedaleko obce Vyšný Komárnik v okrese Svidník. Na tomto místě stojí už 46 let. A nyní ho nadšenci místního aeroklubu začali opravovat.

„Rozpadá se proto, že je vystaven klimatickým podmínkám ve volné přírodě. Přispěli k tomu i vandalové. Ale nejhorší bylo, že byl poskládán neodborně,“ uvádí Emil Sluk z aeroklubu portálu cas.sk.

Spolu se svými kolegy letadlo opravují na místě, některé jeho části si však převezli do hangáru, kde na nich pracují. Ze slov nadšence vyplývá, že nyní opravují křídla, aby je dali do původního stavu, protože křídla, která byla na letounu nyní, byla vyrobená z plechu a rozpadávala se. „My vyrábíme nová duralová i s nýty, aby vypadala jako původní,“ popisuje Sluk postup oprav.

Parta nadšenců říká, že letoun pro ně má zajímavou historii. V minulosti letadlo sloužilo jako cukrárna.

„Kdysi stálo na náměstí v Žilině a byla v něm cukrárna. Už 46 let je ale na Dukle a uděláme všechno pro to, aby tam ještě minimálně stejnou dobu vydržel,“ říká Sluk.

Slovenské ministerstvo kultury na záchranu přispělo 8 000 eur. Podle Sluka probíhá oprava pouze do výše této částky, proto podle něj ukáže až čas, jestli se letadlo podaří opravit více, protože podle něj by si to zasloužilo.

Služba v Československu

Za 2. světové války tyto letouny Li-2 létaly i nad Československem. V 50. letech je koupily Československé státní aerolinie, pořídily si osm kusů. V roce 1957 je ČSA vyřadily.

Na území Česka jsou nyní dva dochované stroje. Vlastníky obou je Letecké muzeum Kbely. Jeden z letounů je umístěn v hale druhé světové války v podobě transportního letounu čs. paradesantní jednotky v SSSR. Druhý se rozpadá na letištní ploše. Jeden poměrně zachovalý exemplář se nachází v muzeu SNP v Bánské Bystrici.