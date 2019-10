Slovenská opozice chce zvýšit vojákům platy

Původní návrh novely zákona o státní službě profesionálních vojáků počítá s účinností od února příštího roku, proto hnutí podává pozměňující návrh, na základě kterého by chtělo posunout účinnost.

Podle strany by účinností nové legislativy od 1. února roku 2020 rezort obral vojáky o schválenou 10% valorizaci. Tu mají dostat od 1. ledna příštího roku. Hnutí dále dodává, že novela nehovoří o zvýšení platu všem vojákům. Pakliže by došlo k případnému schválení jejich návrhu, vojáci by mohli dostat přidáno o tři měsíce dříve, jejich platy by byly valorizovány od 1. ledna příštího roku, a tím pádem by jim tato valorizace nebyla „ukradená“.

„Během rokování podáme ve druhém čtení pozměňující návrh, aby byla tato novelizace zákona účinná už od 1. prosince 2019. Ještě dnes začneme sbírat potřebné podpisy,“ sdělil na dnešní tiskové konferenci Eduard Heger, předseda poslaneckého klubu OĽaNO.

Dvousložkový plat

Novela hovoří o tom, že plat vojáků by se měl skládat ze dvou složek. Jedna třetina platu by měla být tvořena hodnostním tarifem, zbylé dvě třetiny budou pokryty funkčním tarifem. Podle informací by se měl tento hodnostní plat zvyšovat každým rokem výkonu státní služby o jedno procento.

Ministerstvo v návrhu uvedlo, že zvýšení funkčního tarifu může být až do výše 50 procent. „Dále, funkční tarif ve vztahu k vykonávací funkci v jednotlivých vojenských hodnostech může být zvýšen až do výšky 50 procent, přičemž jedním z rozhodujících prvků bude charakter vykonávané funkce,“ je dodáno v návrhu.

Přiblížení k průměrné nominální měsíční mzdě

V návrhu je stanovena výše hodnostního platu vojáka druhého stupně, ta činí 1050 euro. Jedná se o takovou sumu, aby se její hodnota přiblížila k průměrné nominální měsíční mzdě zaměstnance v hospodářství Slovenské republiky. Od této částky by se poté měl odvíjet mužstva a poddůstojníků.

„Hodnostní plat poručíka se stanovil ve výši 1,5násobku hodnostního platu vojáka druhého stupně,“ píše dále ministerstvo.

Zvýšením platu vojáků si rezort obrany klade za cíl zastavit pokles zájmu vykonávat profesi profesionálního vojáka, a současně zvýšit atraktivitu daného povolání. Co se týče ceny, pak v roce 2020 by měla ministerstvo realizace návrhu zákona stát celkem 79,5 milionu eur, v dalším roce asi 103,7 milionu eur, a v roce 2022 přibližně 118,3 milionu eur.