Skupina Elán přiložila pistoli k hlavě bulvárním novinářům. Bratislavská kavárna si brousí zuby na Ráže

V klipu vystupuje Jožo Ráž pronásledovaný bulvárními novináři. Elán v klipu ukazuje, jak vidí ze své strany práci bulvárních novinářů, které, jak stojí v textu písně, „baví nasírat lidi“. Klip končí tím, že všichni bulvární novináři byli shromážděni v jedné místnosti, Jožo Ráž vstupuje do prostoru s pistolí a míří jim na hlavu. V poslední chvíli ale Vašo Patejdl na ně začne „střílet“ stříkací pistolkou.

Na Slovensku hovoří o vhodnosti takového pojetí klipu k písni po relativně nedávné popravě novináře Jana Kuciaka s jeho snoubenkou.

Podle televize Joj se klipem zaobírá obvodní prokuratura v Bratislavě. Česká média přinesla informace o tom, že nehledě na vhodnost či nevhodnost klipu se nejedná o porušení slovenských zákonů.

„Tvůrci si vysoce váží a respektují všechny osoby pracující v mediální oblasti přinášející relevantní informace se zřetelem na celospolečenské zájmy. Skladba a klip jsou namířeny výlučně vůči bulvárním médiím, která se seriózní žurnalistikou nemají nic společného,“ stojí v závěru klipu Bulvární krysy slovenské skupiny Elán.

Česká a slovenská média se mezitím snaží prezentovat klip Elánu jako „skandální“. Portál Novinky.cz ve svém článku o klipu vybral reakce posluchačů na video. O Jožo Rážovi v něm dokonce hovoří jako o „dementním egomaniakovi“ se sklony k hyenismu.

Klip k písni byl publikován na YouTubu 13. října. Během dvou dní nabral téměř 150 tisíc zhlédnutí. Diváci klipu dali za dva dny 2,6 tisíce lajků a 4,6 dislajků.

Nicméně se na sociálních sítích nachází obrovské množství komentářů vyjadřujících spokojenost od samotných posluchačů a diváků.

„Bravo, konečně někdo ze showbyznysu, kdo se nebojí poukázat na to, co si drtivá většina lidí myslí! Elán vždy měl kuráž a zachoval si svou tvář v jakékoli době. Máte můj obdiv!“ napsala na Facebooku Elánu Daniela Kollárová.

„Upřímně nesnáším Elán, ale za tuto písničku jim musím dát palec nahoru. I v této zvracené době, kdy média manipulují s lidmi, se Elán nebojí říct naprostou pravdu. A podle komentářů je vidět, jak se to dobře médiím daří.,“ říká uživatel Martin Steinhauser.

„Kruté zrcadlo novinářské manipulace. A vrcholný respekt k poctivosti v novinářském poslání. Skvělá skladba, která má koule!“ myslí si uživatel Rudolf Matejovic.

„Když si novináři píšou, co chtějí, proč by si nemohli hudebníci zpívat, co chtějí, za mě dobře,“ napsal Branko Orchk.