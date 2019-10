Video: Briefing Fica ohledně kauzy Gorila skončil rvačkou

Z dokumentu, který unikl do slovenských médií, vyplývá, že je Robert Fico jedním ze současných předních slovenských politiků, který se setkal s představitelem skupiny Penta Jaroslavem Haščákem v bytě v centru Bratislavy. Podle Deníku N zhruba hodinové setkání Fica a Haščáka, zaznamenané na uniklé nahrávce, odpovídá dříve zveřejněnému přepisu. Podle něj Fico na schůzce s finančníkem před volbami v roce 2006 hovořil také o situaci ve své straně.

Z přepisu rozhovoru, který zveřejnila média, se můžeme například dozvědět, že Fico jednou přijel k Haščákovi přímo z autosalonu v Inchebě. Poté se ptal Haščáka: „No co, jak se vám daří?“ Haščák odpovídá: „Dobře, pojďme si sem sednout za stůl.“ Fico odchází na WC a po jeho návratu se ho Haščák ptá, co si dá. Fico si vybírá kolu.

Předseda Směru už léta popírá tvrzení novinářů, zda byl i on v bytě na Vazovové ulici. Fico tvrdí, že Gorila je kauzou vlády Mikuláše Dzurindy a on s tím, jako tehdejší opozice, nemá nic společného.

Fico: To, co se tu děje, je příšerné

Na dnešní tiskové konferenci Fico uvedl, že prezentuje stanovisko celé politické strany Směr-SD „s absolutním klidem a pokorou, přestože by bylo na místě i rozhořčení“. A to proto,co se v těchto dnech děje. To je totiž podle Roberta Fica „vskutku příšerné“.

„Je podzim nahrávek a přepisů,“ konstatoval šéf Směru.

„Jsme svědky toho, že se zde hraje jedno obludné divadlo – opoziční a mediální. Místo toho, abychom slovenské veřejnosti řekli, co se dělo v letech 2002 až 2006, během druhé vlády Mikuláše Dzurindy, řešíte můj pitný režim. Jestli jsem někde pil nebo nepil kolu, je zcela nepodstatné,“ řekl novinářům Fico.

Směr-SD podle něj odmítá „překrývání pravdy a překrývání obrovských ekonomických zločinů spáchaných v období 2002-2006“.

Fico: Mám strach o buducnost krajiny.https://t.co/zWp6U2IOiF — Sputnik ČR (@sputnik_cz) October 15, 2019

„Všichni dobře víte, ale nechcete o tom mluvit, že údajný spis Gorila, protože není nic potvrzeno a budu si jako právník dávat pozor na vyjádření, je o privatizaci strategických podniků, zejména Slovenských elektráren. V té době jsem byl opoziční lídr, ale už jen to, že byly SE prodány pod cenou, a, že jako dárek italské společnosti byla předána vodní elektrárna Gabčíkovo, to už naznačuje, o co přesně v té době šlo,“ prohlásil.

Strana Směr se podle něj nemá za co stydět, protože svůj postoj k Pentě jednoznačně ukázala.

„Prosím, oznamte slovenské veřejnosti, že jedno z prvních rozhodnutí, které jsme udělali jako vláda v roce 2006, bylo zastavení privatizace Bratislavského letiště, kde měla Penta všechny ruce i nohy,“ poznamenal Fico.

Členové Směru zaútočili na tiskové konferenci na Matoviče

Ficův briefing ve Sněmovně narušil šéf opozičního protikorupčního hnutí Igor Matovič, který předstoupil před kamery spolu s plakátem s informacemi o nelegálním financování strany Směr-SD. Matovič již dříve během dne tvrdil, že tyto informace vyplývají právě z nahrávky. Místopředseda Směru-SD Juraj Blanár se ale začal s Matovičem postrkovat a snažil se mu vzít plakát a dostat ho z místnosti. Matovič se však aktivně bránil. Fico následně briefing ukončil.