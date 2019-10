Blaha rozplétá kauzu Gorila: Liberální fašisté s vazbami na tajné služby chtějí převzít moc, 17. listopad je den D

Za uniklé nahrávky ze slovenské kauzy Gorila může někdo, kdo má vazby na zpravodajské služby a kontroluje média. Jeho cílem je vyhnat lidi před volbami do ulic a převzít moc v zemi. Tvrdí to poslanec slovenské vládní strany Směr-SD Ľuboš Blaha.

Blaha ve čtvrtek na svém Facebooku reagoval na uniklé nahrávky z korupční kauzy Gorila. Podle něj se jedná o část dobře naplánované hry, jejíž součástí je i předešlý únik nahrávek z Threemy Mariána Kočnera. Podle poslance samotné uveřejnění těchto materiálů je nezákonné a ten, kdo se k nim dostal, musí mít obrovskou moc.

„K těmto materiálům se nedá dostat zákonným způsobem. Ani jejich zveřejnění není zákonné. Tento někdo musel za tyto materiály někoho uplatit obrovskými sumami. Musí mít kontakty na zpravodajské služby. A musí mít v rukou média,“ napsal Blaha na Facebook. „Je to někdo, kdo se kvůli moci nestranní ani vraždy,“ dodal s odkazem na vraždu novináře Jána Kuciaka.

Načasování

Blaha upozorňuje na načasování uveřejněných materiálů. Nahrávkami z kauzy Gorila musel strůjce této aféry disponovat několik let, anebo přinejmenším od té doby, co byly zajištěny při domovní prohlídce podnikatele Mariána Kočnera, který je obviněný z Kuciakovy vraždy.

Uveřejnit se je ale rozhodl až nyní, poté, co již zveřejnil zprávy z Kočnerovy Threemy a měsíc před 30. výročím něžné revoluce (pozn. sametová revoluce). Cílem je vyhnat, co nejvíce lidí do ulic a ovlivnit tak parlamentní volby, jež se budou konat v únoru příštího roku. Blaha proto nevylučuje, že se do médií mohou dostat další materiály, které mají očernit stranu Směr a jejího předsedu Roberta Fica.

„Sedmnáctý listopad jako den D. Ví, že se blíží 30. výročí 17. listopadu. A zároveň se blíží volby. Potřebuje vyvolat emoci, nahnat lidi do ulic, vypeckovat ve společnosti nenávist. 17. listopad je pro sluníčka magické datum – všichni by nejraději bojovali za svobodu a demokracii a umlátili oponenty pravdou a láskou, zdají se jim mokré-lepkavé o Havlovi, touží po americkém liberalismu a nejraději by zničili Fica a vše, co popírá ten nejrobustnější kapitalismus. Ano, 17. listopad je ten orgasmický vrchol v celém tomto plánu,“ nebere si servítky Blaha.

Organizace úniku

Blaha si všímá i těch, kdo uniklé informace zveřejňuje. Jedná se o slovenský liberální Denník N.

Jak dříve upozorňoval Blaha, akcionářem Denníku N je slovenská IT společnost ESET, jejíž spolumajitel Anton Zajac plánuje podpořit politickou stranu exprezidenta Andreje Kisky.

„Jedno víme jistě – tento někdo chce zničit Směr a převzít moc. A musí mít neuvěřitelné množství peněz a vlivu. A je přesvědčen o návratnosti svých investic – když převezme moc, peníze se mu vrátí,“ konstatuje Blaha.

Protesty proti Gorile organizují Karolína Farská spolu s Jurajem Šeligou a Juraj Šeliga z iniciativy nevládní organizace Za slušné Slovensko. Šeliga, jak upozorňuje Blaha, dnes pracuje pro Kisku.

„A toto Kiskovo děvče už organizuje protigorilí protesty. A samozřejmě chtějí odvolat Fica. Neboť ten pil kolu. Pravice rozkrádala Slovensko, ale ta je fajn. Terčem je Fico, neboť prý pil kolu. Jak jednoduché,“ míní Blaha.

Poslanec tím upozorňuje, že celá kauza vznikla ještě v době působení pravicových vlád Mikuláše Dzurindy z let 2002 až 2006. Uniklá nahrávka zaznamenává rozhovor současného šéfa Směru Fica z roku 2006, kdy byl opozičním poslancem, s představitelem finanční skupiny Penta Jaroslavem Haščákem, který stojí v centru celé kauzy, v bytě v centru Bratislavy.

Zpravodajská hra

„Nyní je to namířeno – ať to zní jakkoliv absurdně – proti tomu, kdo s gorilami nemá nic společného: proti Směru. Nejšílenější zpravodajská hra v dějinách Slovenska. To muselo stát prachů,“ poznamenal.

Haščák se měl setkávat s politiky a podnikateli v konspiračním bytě, kde jim nabízel peníze za spolupráci. Peníze měl údajně nabízet i straně Směr-SD výměnou za její vstřícnost vůči jeho podnikatelským aktivitám. Podle Blahy ale v té době strana Směr nemohla být za kauzu Gorila odpovědná.

Blaha upozorňuje, že se do procesu začnou zapojovat i další politici včetně Čaputové a Kisky.

„Zapojuje se i Čaputová. Prezidentka, kterou tento někdo kontroluje. Ve správný čas se do toho vloží a moralizuje,“ píše.

Čaputová se ve středu již vyjádřila ke zveřejněným nahrávkám. Podle ní je synonymem politické korupce celé jedné politické generace.

„Veřejnost je přesycena informacemi o zneužívání moci a naléhavě potřebuje vědět, jaké kroky dělá policie, prokuratura a soudy,“ myslí si Čaputová.

Vyjádřil se i Kiska.

„Oligarchové, gauneři, někteří policisté, státní zástupci a soudci unesli naši zemi. Koupili si politiky, kteří jim roky kryjí záda a udržují tento systém,“ napsal bývalý prezident na Facebooku. „Tento zkorumpovaný systém zde funguje dlouho, a stále jsou u moci ti, kteří ho udržují. Fico a Pellegrini křičeli, když jsem jako prezident mluvil o mafiánském státě. Dnes už nekřičí, protože to říkají všichni. Museli by křičet na všechny. I na slušné policisty, soudce a státní zástupce, kteří to už pochopili. A začali jednat. Je čas ukončit toto období. Strana Za lidi má připravené řešení a odborníky, kteří budou pracovat pro lidi, ne pro mafii. Je čas vrátit Slovensko všem lidem,“ uvedl.

Liberální fašisté neprojdou

„A pracují na ni profíci. Skoro stejní profíci, co pracovali na převratu v Černé hoře. Pamatujete si – jakási agentura Shaviv ve spolupráci s CIA,“ dodal Blaha.

Podle Blahy se celá aféra plánovala velmi dlouho a musela stát velké množství peněz.

Na agenturu Shaviv Blaha již upozorňoval dříve. Ta mohla být podle informací médií zapojená do pokusu o převrat v Černé Hoře a přes firmu Derker, kterou vlastní manažer firmy Aron Shaviv, je napojena na bývalého agenta CIA Josepha Assada. Agentura Shaviv se přitom podílela i na prezidentské kampani Čaputové a předvolební kampani vůdců Progresivního Slovenska/Spolu Michalovi Trubanovi a Matúšovi Vallovi.

Blaha je ale přesvědčen, že slovenští občané se nenechají údajnými strůjci převratu podvést.

„Liberální fašisté neprojdou. No pasaran!“ pronesl heslo španělských republikánů z občanské války. „My Slovensko uchráníme! A když bude třeba, půjdeme do ulic. Proti Velkému bratrovi, který to tu celé organizuje. Buďme připraveni!“ dodal.