VIDEO: Viktor Vincze v Show Jana Krause prozradil, jestli je na Slovensku na novináře vyvíjen politický tlak

Jan Kraus se moderátora zeptal, jestli jsou v televizi politické tlaky.

„Vůbec, za těch šest let, co jsem v televizi, jsem ho nikdy necítil,“ odpověděl Vincze. Pak moderátor dodal, že vidí ve své práci misi.

„Informovaná demokracie je zdravá demokracie,“ podotkl novinář.

Kraus se také zeptal, kdo rozhoduje, jaké zprávy dávat a které ne.

Moderátor řekl, že je tam obrovský kolektiv, který o tom rozhoduje.

Viktor Vincze je slovenský televizní moderátor politických zpráv na televizi Markíza. Působí také jako herec amatér v divadlu. Věnuje se neprofesionálnímu divadlu od dětství, protože jeho otec je režisér amatér. Před dvěma lety si vzal moderátorku Adelu Banášovou, která je o deset let starší. V den svatého Valentýna byli hosty ranního vysílání a Viktor Adelu před kamerami požádal o ruku. Pár také vede ekologický styl životu. Viktor do práce často jezdí vlakem. Spolu s manželkou hrají v amatérském představení, které režíroval jeho otec. Nejčastější otázka, která se stále probírá v médiích, zní, kdy budou mít děti, protože Adele je už 38 let.