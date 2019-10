Chmelár o Gorile: Problémem je kapitalismus, ne Kočner. V roce 1989 ho chtěla jen 3 % lidí, jež dnes ovládají společnost

Bývalý prezidentský kandidát a zakladatel hnutí Socialisté.sk Eduard Chmelár poskytl portálu Hlavný Denník rozhovor, ve kterém se vyjádřil k nahrávce Gorila, která se před několika dny dostala do rukou slovenských médií.

V úvodu rozhovoru slovenský politik zmínil, že pokud jde o obsah dané nahrávky, pak ho nic nepřekvapilo. Překvapením pro něj spíš byla „urputná až fanatická snaha pravicové opozice a médií odvést pozornost veřejnosti od podstaty věci“. Tím narážel na fakt, že jde především o to, aby si lidé z této kauzy pamatovali pouze Ficovo pití Coca-Coly. Podle Chmelára ale mají „máslo na hlavě“ všichni.

„Na těch záznamech totiž Fico prozrazuje své tajné mecenášě a ujišťuje Haščáka, že v budoucnu může počítat s Paškem. A tak na jedné straně jádro obsahu Gorily sice je o rozkrádání státu během Dzurindovy éry, ale dozvídáme se z ní i záměry budoucí vlády Směru. A to, že se za jeho éry hodnota Haščákova majetku více než zdvojnásobila, je nepopiratelné. Čili, neřešme to, máslo na hlavě mají všichni,“ vysvětlil.

​Dodal, že ho zarazila především „snaha opozice neřešit problém, ale zužovat jej na kriminalizaci jedné strany“.

„Opět jsem nepochopil, proč iniciativa Za slušné Slovensko svolává v souvislosti se zveřejněním nahrávek Gorily protesty s cílem donutit Roberta Fica odejít z politiky. Já si sice myslím, že tento pán v ní už dávno neměl být, ale pokud je Fico to jediné, co si z této kauzy mladí zapamatovali, tak pak buď neumí vyhodnocovat informace, o čemž jsme se už v minulosti několikrát přesvědčili, nebo slouží pouze jako užiteční idioti mocenských záměrů digitální oligarchie, která stojí za trojicí Kiska, Truban, Beblavý,“ dodal.

Zveřejnění nahrávky = špinavý mocenský boj

„Pravicová opozice se ukrutně mýlí, pokud si myslí, že ze současného zahazování bahnem nejvíce vytěží ona. To, co navrhuje, neřeší podstatu problému. Taková opatření jsou účinná asi jako protihluková stěna před atomovou bombou,“ popsal situaci politik.

Chmelár také prohlásil, že zveřejnění těchto záznamů vnímá jako špinavý mocenský boj. Podle jeho mínění totiž takové praktiky nikdy nevedou ke spravedlnosti, ale k totálnímu zhnusení politikou. To pak prý vždy nahrává, nikoli demokratické alternativě.

Zakladatel politického hnutí také tvrdí, že dnes nemá nikdo odvahu říci, že systém je prohnilý a že všichni prohráváme. Dle něj je navíc oligarchie až příliš silná.

„Legislativa, která jim trošku zkomplikuje aktivity, jí nemůže ublížit. Prostě se to naučí dělat jinak. Znovu si koupí nějaké lidi bez morálního kompasu, znovu si přerozdělí sféry vlivu, znovu začnou diktovat podmínky voleným orgánům. Přijdou nové kauzy, nové skandály, noví gauneři. Takhle to nezastavíme. A nejsem si upřímně jistý, zda to lidé jako pan Beblavý, Kiska nebo Truban vůbec chtějí zastavit,“ míní.

Kořenem našich problémů je kapitalismus

Na dotaz, proč si to myslí, Chmelár reagoval slovy, že jsme totiž nenarazili na nový problém.

„Před osmi lety jsem na pochodu k sídlu Penty řekl, co je třeba udělat. Nastínil jsem celou řadu nezbytných kroků (…) a křičel jsem do megafonu spolu se stovkami mladých lidí, že chceme zpátky svou zemi,“ vysvětlil.

V souvislosti s tím také připomněl, že Miroslav Beblavý byl tehdy v pravicové vládě státním tajemníkem ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny. Dodal však, že v tomto směru neudělal zhola nic. „A dnes ho slyším na tiskové konferenci křičet, že si bereme svou zemi zpět. Tak se nedivte, že mám smíšené pocity,“ řekl.

„V roce 1989 ho chtěla jen tři procenta lidí. Dnes ty tři procenta drží tuto společnost v hrsti, ovládají ji politicky, hospodářsky, sociálně, ekologicky i mravně devastujícím způsobem. Pokud nezměníme logiku ekonomických vztahů, nepohneme se z místa. Korupce, rozkrádání a drancování zdrojů bude pokračovat. Obávám se však, že jinak, než revolucí, to nepůjde. Pokud tedy chceme obnovit a zprovoznit demokracii,“ myslí si.

Chmelár navíc přišel na to, co je kořenem celého problému. A k překvapení mnohých to není ani Haščák, ani Fico a ani Kočner, nýbrž

V samotném závěru rozhovoru poté uvedl, že oligarchie se nedá porazit volbami.

Gorila po celém Slovensku

Několik redakcí slovenských médií oznámilo, že obdrželo e-mail s odkazem na stažení souboru ve formátu mp3 s názvem Gorila. Právě na ní má být údajně zachycena kauza se stejným názvem.

Skupina Penta, jejíž spolumajitel Jaroslav Haščák má být jedním z aktérů v dané nahrávce, už avizovala, že v této souvislosti podá trestní oznámení. Zároveň zpochybňuje autenticitu nahrávky.

Nahrávka měla údajně vzniknout v bytě na Vazovovej ulici v Bratislavě. Policie ji našla v prosinci roku 2018 v domě podnikatele Mariána Kočnera. Její autenticitu potvrdil několika médiím odcházející šéf vyšetřovacího týmu Gorila Lukáš Kyselica.