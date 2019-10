Slovenská prezidentka navrhuje, aby byl změněn způsob volby vedení Generální prokuratury SR

Slovenská hlava státu Zuzana Čaputová není spokojená s fungováním Generální prokuratury Slovenské republiky a kvůli korupci se tak chce aktivně zapojit do politických, ale i odborných diskusí o tomto tématu. Agentuře SITA to prozradil její mluvčí Martin Strižinec.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová se v pátek 18. října vyslovila k možnému odchodu soudců, policistů a prokurátoů, kteří čelí podezření z korupce. „Zkorumpovaní nebo z korupce důvodně podezřelí soudci, policisté a prokurátoři nemohou setrvávat ve svých funkcích,“ řekla Čaputová v souvislosti s novými důkazy v kauze Gorila.

V sobotu mluvčí prezidentky Martin Strižinec prozradil, jak si Čaputová představuje změnu, pokud jde o způsob volby generálního prokurátora. Zmínil tak například zvýšení kvóra potřebného během hlasování v parlamentu, a to na 90 hlasů. „Předmětem odborných úvah může být i změna na volbu kvalifikovanou většinou,“ napsal ve svém stanovisku. V současnosti je zapotřebí pouze nadpoloviční většina přítomných poslanců, tedy 39.

Mluvčí také připomněl, že Čaputová dlouhodobě hovoří o tom, že by kandidáty do této funkce měli navrhovat i jiné subjekty, než jen poslanci parlamentu. Dodal, že je připravena aktivně vstupovat do odborných i politických diskusí o nezbytných změnách.

Současnému generálnímu prokurátorovi Slovenské republiky, Jaromíru Ciznarovi, skončí mandát v příštím roce. Jeho předchůdcem byl Dobroslav Trnka, který je spojován s podnikatelem Mariánem Kočnerem, jež čelí obvinění z přípravy vraždy Jána Kuciaka a jeho snoubenky.

Protesty na Slovensku

Několik tisíc lidí po celém Slovensku vyšlo v pátek 18. října do ulic poté, co se tento týden na veřejnost dostaly nahrávky z kauzy Gorila. Iniciativa Za slušné Slovensko požaduje odchod šéfa vládní strany Směr Roberta Fica a stejně tak i bývalé státní tajemnice Moniky Jankovské a bývalého generálního prokurátora Dobroslava Trnky.

Příčinou protestů jsou uniklé nahrávky rozhovoru mezi již zmiňovaným kontroverzním podnikatelem Mariánem Kočnerem a bývalým generálním prokurátorem Dobroslavem Trnkou.

Blaha rozplétá kauzu Gorila

Ke kauze Gorila, která se nyní začala vyhrocovat na Slovensku, se vyjádřil také poslanec tamní vládní strany Směr-SD Ľuboš Blaha. Podle něj se jedná o část dobře naplánované hry, jejíž součástí je i předešlý únik nahrávek z Threemy Mariána Kočnera. Podle poslance je samotné uveřejnění těchto materiálů nezákonné a ten, kdo se k nim dostal, musí mít obrovskou moc.

Protesty proti Gorile organizují Karolína Farská spolu s Jurajem Šeligou z iniciativy nevládní organizace Za slušné Slovensko. Šeliga, jak upozorňuje Blaha, dnes pracuje pro Kisku. Poslanec tím upozorňuje na to, že celá kauza vznikla ještě v době působení pravicových vlád Mikuláše Dzurindy z let 2002 až 2006. Blaha také již tušil, že se do procesu začnou zapojovat i další politici, včetně Čaputové a Kisky.