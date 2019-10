Řádné setkání nebo spiknutí? Kisku načapali na tajné schůzce s majiteli ESETu. Foto

Fotografie byly pořízeny v pátek 18. října. Mezi známými osobnostmi slovenské společnosti ESET byl také spolumajitel firmy Anton Zajac, který v minulosti přiznal, že kdyby měl Kiska zájem, poskytl by mu peníze na podporu.

„Andrej Kiska musí pokračovat dál, jeho kredit je velmi silný. Odvedl obrovský kus práce a pokud by měl plány změnit Slovensko, tak to určitě podpořím,“ uvedl ještě během voleb v březnu tohoto roku Zajac pro SME.

Zajac v minulosti podporoval Zuzanu Čaputovou a také poskytoval peníze Progresivnímu Slovensku či iniciativě Miroslava Beblavého. Podle Nového času Zajac odmítá, že by to dělal ze zištných důvodů: „Nechci za to žádné protislužby, žádné kontrakty.“ Kiska se na jeho pomoc spoléhal už před pár měsíci.

„Na Slovensku je mnoho dobrých lidí, jako je pan Zajac. Doufám, že pomohou,“ prohlásil v pořadu Na tělo. Nový Čas se ho ptal, zda se se Zajacem dohodli, ale na to neodpověděl.

Na schůzce však nechyběly ani další spolumajitelé ESETu jako Richard Marko, Peter Paško či Maroš Grund. V ten samý večer se konal také galavečer Nadace ESET, na kterém byli oceněni výjimeční vědci.

Blaha: Vlastníci ESETu chtějí koupit Slovensko

Jen o několik dnů dříve se k věci vyslovil i poslanec slovenské vládní strany Směr-SD Ľuboš Blaha. Ten ve svém příspěvku na Facebooku poukázal na spojení mezi únikem nahrávek kauzy Gorila, jejich zveřejněním liberálním Deníkem N, jehož akcionářem je společnost ESET, a protesty proti Gorile, které organizují Karolína Farská spolu s Jurajem Šeligou. A právě Šeliga, jak upozorňuje Blaha, dnes pracuje pro Kisku.

„Jedno víme jistě – ten někdo chce zničit Směr a převzít moc. A musí mít neuvěřitelné množství peněz a vliv. A je přesvědčen o návratnosti svých investic – když převezme moc, peníze se mu vrátí,“ konstatoval Blaha.

V pátečním setkání Kisky s majiteli ESETu politik vidí důkaz, že ESET stojí za Kiskou. Sdělil to na svém profilu na Facebooku.

Připomněl také, že ESET financuje Deník N: „Vylil peníze na Čaputovou, Mistríka a Vallu, financoval Progresivní Slovensko i Beblavého, a prostřednictvím své nadace krmí většinu liberálních nevládních organizací, a to konkrétně Zajac slíbil, že zafinancuje Kisku.“

„Zkrátka, financují soubor slovenského liberalismu a lijí miliony do převzetí moci,“ napsal Blaha.

Dále se zasmál tvrzení Zajace, že za všechny ty miliony nebude chtít protislužbu, ani žádný vliv a že on vlastně nemá s politikou nic společného.

„Chápete – i v Rusku kdysi oligarchové jen tak hodili peníze politikům, z plezíru, z nudy, jen tak, haha. Víte, samaritáni, dobrosrdeční, rypáci. A Kolomoisky na Ukrajině? Chacha, jaká politika. Vždyť on jen financuje čestné a dobré politiky a pomáhá jim z dobroty duše – no a nemůže je mít rád? Láska je láska. Pokud někoho miluješ, nepočítáš miliony,“ ironizuje.

Pak ale přestal vtipkovat a položil následující otázku: „Přátelé, to ještě fakt chce někdo zpochybňovat, že ESET stojí za vším, co zde vylézá proti vládě?“

„Lijí prachy do politiky a zafinancovali tu liberální impérium. Mají lidi v politice, médiích a nevládních organizacích. A kdoví, koho ještě platí. Cílem je převzít moc. A tomu se říká politika, hoši,“ uvedl.