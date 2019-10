Alojz Hlina: Straně Za lidi narostla křídla jako po kartonu Redbullu

Alojz Hlina (KDH) sdělil, že po následujících volbách do Národní rady chce být na straně vítězů. Neřekl to poprvé, nyní to potvrdil i tím, že kvůli tomuto cíli byl ochotný podepsat dohodu se silnými stranami (jak ukazuje průzkum). Ty mají v plánu nastolit například registrovaná partnerství. Napsal o tom v blogu pro slovenské Hospodářské noviny.