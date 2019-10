„Takovou komedii jsem ještě neviděl.“ Blaha se drsně vysmál slovenské opozici

Blaha ve svém příspěvku uvedl, že na radu svých přátel si ihned po návratu ze zahraniční cesty pustil záznam z tiskové konference svých kolegů. „Dostal jsem kopu zpráv od přátel, že to musím zkouknout, protože takovou komedii jsem prý ještě neviděl. A opravdu. Sedm šašků se tam hádalo v přímém přenosu a nedokázalo se shodnout ani na tom, jaké je datum. To nevymyslíš, to je Kočnerův gang,“ začal svůj příspěvek Blaha.

Blaha dále uvádí, že jako první promluvil Richard Sulík ze SaS. Autor příspěvku zdůraznil jednu kuriozitu, a sice, že Sulík, který nyní bojuje proti mafii, dříve s obviněným podnikatelem Mariánem Kočnerem natočil koprodukční film Snídaně u Mariána. „No, řekněte, kdo se na slovenské politické scéně ještě může pochlubit tím, že mu Kuciakův vrah vařil hemenex?“ ptá se ironicky Blaha.

V kauze Kočner připomenul také bývalého podnikatele a současného poslance Igora Matoviče, který se rovněž objevil mezi mluvčími na tiskovce. „Igor Matovič z OĽaNO je jediný slovenský politik, který dokázal hovořit s Kočnerem dlouhých 6 hodin. Více času už trávil jen s maminkou ve Fábii, když fiktivně brázdil Slovensko a páchal daňové podvody,“ pokračuje Blaha.

Poslanec ve svém příspěvku píše o článku, který byl zveřejněn ve Washington Post.https://t.co/Yoa6aGkQZQ — Sputnik ČR (@sputnik_cz) October 21, 2019

Dále se Blaha pustil do zkoumání faktů ohledně bývalého prezidenta Andreje Kisky, který před nedávnem založil novou politickou stranu Za lidi. „Jako třetí na tiskovce vystoupil Andrej Kiska, který jako jediný prezident v dějinách civilizace čelil obviněním, že páchal pozemkové podvody ve spolupráci s popradskou mafií. Chlapec zbohatl na lichvě a svou politickou kampaň si nechal podvodně odečíst z daní,“ uvedl Blaha.

„Tohle je, prosím pěkně, Kiska – další velký bojovník proti podvodníkům a mafii,“ podotkl.

Blaha se vyjádřil i k Michalovi Trubanovi, který je známý svým pozitivním přístupem k drogám. „Nastupuje Michal Truban z Progresivního Slovenska, který je jediným politikem, který dětem na školách propagoval drogy a prodával na internetu 5 gramů bílého,“ připomíná Blaha. „Od dob, kdy do kolumbijského parlamentu vstoupil Pablo Escobar, ještě světová politika nezažila většího bojovníka za spravedlnost a lepší život,“ dodal.

Na závěr se Blaha obrátil na své sledující. „Přátelé, Kočnerův gang je parta toho nejhoršího, co na Slovensku existuje. Podvodníci, feťáci, pašeráci drog,“ píše Blaha.

Podle Blahy jediná věc, která spojuje všechny výše uvedené lidi, je válka vůči Směru-SD a profitování z tragické smrti slovenského novináře Jána Kuciaka.

„Jediné, co je spojuje, je nenávist vůči Směru a to, že se všichni jednotně přiživují na smrti Jana Kuciaka. A vůbec jim nevadí, že je většina propojena s údajným vrahem Kočnerem více, než kdokoliv jiný na Slovensku. Přeji Kočnerovému gangu přesně totéž, co Kočnerovi – aby za své zločiny co nejdříve zaplatil. Oni nepatří do vlády, ale do basy,“ uzavřel věc poslanec.