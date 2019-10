Slovenská opozice opět v akci. Chce, aby byl odvolán Glváč z funkce

Jako důvod pro odvolání místopředsedy za stranu Směr-SD označila opozice jeho údajnou komunikaci s Mariánem Kočnerem. Ten momentálně čelí obžalování z objednávky vraždy novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové.

K situaci se vyjádřil Igor Matovič (OĽaNO).

„Začínáme sbírat podpisy na svolání mimořádné schůze na odvolání Martina Glváče z pozice místopředsedy Národní rady Slovenské republiky. Mysleli jsme si, že k této situaci nedojde,“ řekl Matovič.

Slovenský premiér Pellegrini apeluje na očištění soudcovského stavu https://t.co/aZcJKzmvmH pic.twitter.com/5KwZnyhLud — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 6. října 2019

​Dodal k tomu, že původně očekávali, že se funkce vzdá místopředseda sám. V souvislosti s tím vyzval také současného slovenského premiéra Petera Pellegriniho (Směr-SD), aby se Glváč již nenacházel na kandidátní listině jejich strany, tedy Směru-SD. Podle Matovičových slov se Glváč choval jako „sluha mafiána Mariána Kočnera“.

Podpoření schůze

„Každý člověk musí vidět, že vláda Roberta Fica a Petera Pellegriniho je prorostlá s mafií. To, co řešil Glváč s Mariánem Kočnerem, to nebyla pouze nevinná setkání. Je to přímý důkaz, že gauner řídí alespoň zčásti naši zemi,“ podotkl Richard Sulík (SaS).

Další důvody

Právě z toho důvodu se rozhodla jeho strana podpořit iniciování dané schůze. Na základě rokovacího pořádku by měla být schůze svolána do 7 dní od odevdzání daného počtu podpisů. Sulík se nechal také slyšet, že podpisy by chtěli vysbírat co nejdříve.

Poslankyně Natália Blahová informovala TASR o tom, že i nezařazení poslanci, kteří odešli z klubu SaS, mají v plánu podpořit iniciování schůze. Podle jejích slov není komunikace s Mariánem Kočnerem jediným důvodem. Tím dalším je také komunikace s Alenou Zsuzsuovou.

„Občané musí dostat z parlamentu signál, že ještě i na Slovensku existují zbytky politické kultury,“ dodala k věci.

Podle Matoviče měly zprávy dokazovat to, Kočner měl jmenovat svého člověka na post zástupce ředitele Slovenské informační služby – a o této skutečnosti měl vědět právě Glváč. To však nebyla jediná věc. Matovič dále uvedl, že Glváč měl mít ponětí i o tom, že tehdejší prezident finanční správy František Imrecze měl zabezpečit vratky pro podnikatele Ladislava Bašternáka.

​Zveřejnění komunikace

Co se týče Glváčovy reakce, ten daná tvrzení odmítá a dokonce podal i trestní oznámení. Konání lídra OĽaNO Igora Matoviče označil za trestnou činnost, pokud zveřejňuje jeho údajnou komunikaci. Nadále trvá na tom, že se s Kočnerem neviděl od roku 2012. Matovič však zveřenil včera, tedy ve středu 23.10., asi 900 zpráv z údajné komunikace mezi oběma aktéry. Na základě toho tvrdí opak.

I premiér Peter Pellegrini vyjádřil své stanovisko. Podle něj nebudou tuto medializovanou komunikaci ve Směru-SD přehlížet. „V případě, že je to vážné, budou i vážné důsledky. V případě, že se ukáže, že to takové vážné není, vážné důsledky nebudou,“ dodal.