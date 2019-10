Harabin vymyslel bič na politiky: Mají ručit za své rozhodnutí majetkem

Podle jeho slov dnes předložili veřejnosti v pořadí druhý klíčový návrh, který má řešit velký problém země. Jak sám uvádí, jedná se o nakládání se státním majetkem a „beztrestné vycucávání státu na úkor politické kasty“.

„Předkládáme návrh o Hmotné zodpovědnosti politiků a státních úředníků, o kterém se již nesměle někde hovořilo, ale nikdo za 30 let nenabral politickou sílu a odvahu jej i účinně prosadit. Strana Vlast veřejně vyhlašuje, že jestli získáme potřebnou důvěru voličů, uděláme vše pro to, abychom takový zákon zavedli,“ oznámil na tiskové konferenci.

Podle jeho slov se zatím nepovedlo prosadit daný zákon z toho důvodu, že za současného stavu právě tito „zkorumpovaní politici, manažeři státních podniků a s nimi celá početná skupina podvodníků a lichvářů profituje“.

Připomněl také to, že korupci, krádeže a nehospodaření kritizoval před pár dny i Nejvyšší kontrolní úřad. Harabin uvedl, že výsledky kontroly v 5 státních podnicích jsou katastrofální. Rovněž citoval i zprávu NKÚ, ve které se podle něj píše, že „situace začíná být z hlediska zhodnocování majetku státu alarmující“.

Transformace státních podniků

Soudce zmínil i jistá doporučení ze strany NKÚ. Doporučují, aby „stát zvážil transformaci státních podniků na jiné typy společnosti (na akciovou společnost, příspěvkovou, rozpočtovou organizaci), což by vytvořilo širší možnosti pro transparentní financování nejen z veřejných, ale i evropských zdrojů, a taktéž je to cesta k vyvozování osobní zodpovědnosti vůči lidem, kteří stojí v čele jakékoliv veřejné korporace“.

Harabin okomentoval i často opakovanou větu, že „na nic nejsou peníze“. Jak sám tvrdí, údajně proto umírají lidé, které by bylo možné vyléčit. Dodává, že údajně nejsou peníze na důstojné důchody a ekonomicko-inovační rozvoj. Na otázku, proč tedy peníze nejsou, Harabin rovnou odpověděl.

„Protože je rozkradla politická kasta. Takovým způsobem si ohli zákony, tak si je přizpůsobili pro sebe, že oni mají všechny peníze, ale lidé nemají nic. Při každých volbách lidem slibují, ale ve skutečnosti jen kradou. Tomu učiníme konec,“ nechal se slyšet Štefan Harabin.

Hrabin se nebojí

Z toho důvodu, jak sám uvedl, musí politici a funkcionáři státu za svá rozhodnutí ručit celým svým majetkem. „Bojí se, že jim sáhneme na jejich majetky, pozemky a domy tady na Slovensku i v zahraničí, na jejich konta v daňových rájích. To je pravý důvod, proč mě chtějí odstavit, proč mi nechtějí dovolit jít do voleb a hrozí trestným stíháním. Protože se bojí o své jidášské groše,“ uzavřel téma soudce s tím, že on sám se jich nebojí a že lidé v jeho vlasti mu za to stojí.