Béla Bugár zpochybnil pravdivost komunikace Kočnera s Glváčem

Současný slovenský poslanec a místopředseda NR SR Béla Bugár 24. října v rozhovoru s Braněm Závodským v rádiu Expres prohlásil, že zpochybňuje pravdivost komunikace politika s Kočnerem a je potřeba ji ověřit. Marián Kočner momentálně čelí obžalování z objednávky vraždy novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové.

„Pokud to zjistí, já si samozřejmě nemyslím, že pan Glváč si udrží post místopředsedy Národní rady,“ řekl Béla Bugár, ale přiznal, že o pravosti těchto zpráv má určité pochybnosti. Mluví tak o části komunikace, kde několik dní po volbách v roce 2016 měl kontroverzní podnikatel Marián Kočner psát Martinu Glváči, který se po parlamentních volbách v roce 2016 stal místopředsedou slovenské Národní rady, o budoucím složení vlády.

„Že pět vyhoštěnců ze sítě… Vždyť síť se nerozpadávala. To je jedna věc a druhá věc, pět dní na to už mluvil o úřednické vládě, to znamená, že jako kdyby tam něco někdo vsunul,“ domnívá se Bugár.

„Ale to není moje věc. To znamená, že neodepisuje lidi… Já říkám, že podstatný je ten obsah. Pokud je pravdivý obsah, tak potom je toxický a například i místopředseda vlády Raši říká, že pokud je obsah toxický, tak to musí řešit,“ dodal politik.

Šéf Mostu-Híd v rozhovoru také řekl, že si myslí, že „poslední čtyři měsíce před volbami budeme svědky toho, že se účelově budou vytahovat nějaká natočená videa Trnky a další zprávy. Dostal jsem informaci, že už to je přichystáno, že Trnka natáčel každého, který tam šel. To znamená, že se to asi bude vytahovat. Uvidíme“.

Odvolání Glváče

Slovenská opozice se však již včera 24. října nechala slyšet, že chce iniciovat svolání mimořádné schůze Národní rady Slovenské republiky. Důvodem má být odvolání místopředsedy parlamentu Martina Glváče (Směr-SD) z funkce kvůli jeho údajné komunikaci s Mariánem Kočnerem.

Martin Glváč zase odmítá obvinění a trvá na tom, že se s Kočnerem neviděl od roku 2012. Politik také podal trestní oznámení na lídra OĽaNO Igora Matoviče, který tvrdí, že získal asi 900 zpráv přes aplikaci Viber z let 2014 až 2016 mezi Glváčem a Kočnerem. Matovič zdroj neuvádí, ale zároveň říká, že stoprocentně ručí za jejich pravost.

Bugár o opozici

Předseda strany Most-Híd Béla Bugár již dříve poukázal na to, že slovenská mainstreamová liberální média, která od léta zveřejňují vybrané útržky údajné komunikace Mariána Kočnera s jinými osobami ze šifrované aplikaci Threema, zabývají pouze komunikací s vládními politiky. Podle něj Marián Kočner komunikoval i s politiky současné opozice.