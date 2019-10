„Přestaňte hejtovat Rusy, sluníčkářská havěti.“ Blaha se ve Štrasburku rozohnil. Došlo i na neziskovky a liberály

Rusko je přítel

Blaha nejprve uvedl, že v rozhovoru jako první zdůraznil, jak Slovensko bojovalo za to, aby byly ruské delegaci v Parlamentním shromáždění Rady Evropy vrácena hlasovací práva.

„Slovensko a Rusko jsou přátelské národy a je nám ctí, že jsme mohli naše ruské partnery podpořit. Napomůže to dialogu a spravedlnosti,“ napsal politik.

Jako další se jej v rámci rozhovoru ptali na projev předsedy Státní dumy RF, Vjačeslava Volodina. „Obzvlášť jsem ocenil, že Volodin ctěným západním kolegům připomněl, že to bylo Rusko, kdo porazil fašismus,“ podotkl.

Liberální média hecují mládež proti RF

„Mladým lidem v médiích vymývají mozky. Už jen čekám na to, kdy začnou Američany oslavovat jako naše osvoboditele – až sem jsme dospěli. Právě proto musíme neustále připomínat oběť Rudé armády a ruských hrdinů, kteří umírali za naši svobodu,“ míní Blaha.

V postu Ľuboše Blahy ale nechyběla ani kritická slova. Poslanec prohlásil, že redaktorce Prvního kanálu vysvětlil, že na Slovensku existují, které platí západní mocnosti, a ty proto od rána do večera kydají špínu na Rusko.

Zmínil se také o ničení památníku vojákům Rudé armády. „Penťácká média nahuškávají sluníčkářským primitivům, aby ničili památníky našich sovětských osvoboditelů a pak se divíme, že ve společnosti roste nenávist a zlo,“ podotýká.

Dodal také, že v Košicích před pár dny nějací kriminálníci opět zničili památník rudoarmějcům. „Jen připomínám, že v liberálních médiích pár dnů před tím vyšel hejterský článek, že jde o symboly totality a že stojí obrovské peníze,“ napsal a doplnil, že je mi z toho všeho zle.

„Už to nikoho nebaví, dětičky Ameriky.“ Blaha rozdrtil Slušné Slovensko: Neplatí Vás Soros, vy mu sloužíte zadarmohttps://t.co/mAk882m55X — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 19. října 2019

„Mimochodem, nepamatuji si, že by ti zlí „extremisté“, které jakože financuje Putin, někde ničili americké či francouzské památníky,“ uvádí.

Nakonec dodal, že bychom neměli zapomínat na to, že „sluníčka, co ničí sochy našich osvoboditelů, to je to Slušné Slovensko“. „A my jsme ti neslušní, protože si vážíme oběti ruských hrdinů. Fantastické,“ doplnil.

Nebýt Rusů, naši prarodiče by skončili v plynu

Blaha následně ve svém postu uvedl, že se snažil ruské redaktorce v Radě Evropy vysvětlit, jak se v jeho zemi přepisují dějiny a jaká nenávist se tam vůči Rusku šíří.

„I proto jsem velmi rád, že Slovensko může alespoň trochu přispět k tomu, abychom si Ruska začali v Evropě opět více vážit. Věřte tomu, že pro to děláme maximum,“ tvrdí poslanec.

„Tak tady, sakra, přestaňte hejtovat Rusy, vy sluníčkářská havěti a konečně se vzpamatujte! Rusko je náš přítel! A navěky zůstane!“ napsal v závěru příspěvku.

Reakce na sociální síti

Poté ještě zdůraznil, že nebýt sovětských vojáků, pak bychom tu dnes nebyli. „Naše rodiče a prarodiče by Němci poslali do plynu,“ píše.

Na příspěvek Blahy reagovali uživatelé pozitivně. Někteří psali, že jim poslanec svými slovy zlepšil den.

„Velmi pěkně děkuji, že jste řekl to, co si většina národa myslí,“ stálo v dalším komentáři.

A i ostatní lidé člena Směru chválili: „Super, není co dodat. Držím palce,“

„,Blaho' na duši při čtení vašich příspěvků. Díky,“ uvedl další.