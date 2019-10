„To bude skandál nebeských rozměrů!“ NAKA vyslechla admina Zemři a děly se věci. Blaha mluví o totálním rozkladu státu

V daném vyrozumění se uvádí, že v rámci předpřípravného řízení byl vyslechnut Peter Valovič, který uvedl, že projekt Zemři vznikl v červnu roku 2016, za účelem komentování aktuálních celospolečenských událostí hlavně na Slovensku, primárně se soustředí na kritiku osob s radikálním a extremistickým pozadím a politiky.

Ve fotokopii tohoto vyrozumění, které Blaha na sociální síti sdílel, se rovněž píše, že „jde jakoby o kritiku satirickým stylem, satirou a humorem. Zároveň se snaží upozorňovat na škodlivost dezinformací na Slovensku“.

V dokumentu se hovoří také o tom, že extremismus v posledních letech doslova „přerůstá přes slovenskou společnost“ a že zejména mladí lidé mohou uvěřit jednoduchým a zjednodušeným frázím lidí, kteří mohou vykazovat extremistické pozadí a kteří tyto skutečnosti následně využívají k získávání veřejné podpory a pro vstup do politiky.

„V žádném případě se prostřednictvím projektu Zemři nesnaží vyvolávat žádnou nenávist vůči jednotlivcům ani skupinám osob. Dále dotazovaný uvedl, že projekt Zemři dlouhodobě spolupracuje s policií v rámci odhalování aktivit extremistů na internetu,“ stojí ve vyrozumění.

Z dokumentu se navíc Blaha mohl dočíst, že celý projekt je aktivitou jedné skupiny lidí, v němž jde o tři informační kanály Instagram, Facebook a i samotné stránky zomri.online, přičemž neexistuje jediný člověk, který by byl formálně či neformálně určen jako šéfredaktor nebo jakýkoli šéf.

Valovič také prohlásil, že je jedním z administrátorů stránky a řekl, že zveřejňování vtipů je jeho hobby. Nicméně další administrátory stránky uvést nechtěl. Podle neoficiálních informací jimi mají být Daniel Podhradský a Eduard Gallo.

V neposlední řadě se dotazovaný vyjádřil také ke struktuře stránky a vysvětlil, proč příspěvky zveřejňuje: „Portál Zemři pomáhá bojovat proti šíření extremismu a dezinformací.“

Reakce Blahy: Valovič je hloupoučké pako

Slovenský politik na sociální síti nejprve uvedl, že se Valovič zřejmě stydí za to, co dělá, jelikož není schopen říci, že on je jedním z adminů dané stránky. Blaha to má však od extremistického centra NAKA a policie potvrzeno jednou pro vždy.

„Řeknu vám, že už jen to je charakter, když se ani neumí postavit a přiznat se k tomu, co dělá. Místo toho spolu s tučňákem Gallem a Podhradským chodí s černými kapucemi na hlavě jako nějací džihádisté ​​z Islámského státu. Hrdinové,“ podotýká.

K samotnému vyrozumění pak dodal, že jej zkrátka našel v poště a nemusel pro to, díky iniciativě Tibora Gašpara, hnout ani prstem.

V této souvislosti podotkl, že pokud jde o samotného Valoviče, tak se mu nejvíce líbí, jaký byl před policisty „hrdina“. „On je jen takové hloupoučké pako,“ tvrdí.

Hitler je v porovnání s nimi laskavé trdlo

„Prý svým hejtem bojuje proti extremismu. Nebo, že jsou „mladí lidé náchylní věřit jednoduchým a zjednodušeným frázím“...Ty kokso, tohle řekne admin stránky, která zveřejňuje tupé primitivní meme o pěti slovech, ve kterých šíří takovou extrémní nenávist, že i Adolf Hitler se ve srovnání s nimi jeví jako laskavé trdlo se směšným knírem,“ reaguje.

Spolupráce s policií? Skandál!

Dále zareagoval na to, že pokud se potvrdí, že Zemři spolupracuje s policií, pak to bude skandál nebeských rozměrů. Dodává však, že by to mnohé vysvětlovalo. Například to, proč bylo trestní oznámení Tibora Gašpara policií zamítnuto.

„Pokud extremisté, co tu šíří nenávist, spolupracují s policií, pak je tento stát v totálním rozkladu. Pevně ​​věřím, že jsou to jen mokré sny tady soudruha Valoviče, nikoli realita,“ reaguje.

Hovořil také o ohrožení národní bezpečnosti, protože má už delší dobu obavy, že liberální fanatici prolézají státními institucemi a zneužívají svůj vliv k šíření svých zvrhlých ideologických představ.

Je jasné, komu Valovič slouží

Poukázal také na to, že Valovič dříve rozkládal STV a dnes je redaktorem penťáckého SME a dostává výplatu od Haščáka. „Peťko běhá s kamerkou jako Eugen Korda, spolupracuje s militaristickou mimovládkou GLOBSEC a píše servilní článečky o tom, jak jde ESET postavit nové technologické centrum a jak je to skvělé a tak,“ doplnil s tím, že je jasné, komu slouží.

Nakonec dodal, že zlo není anonymní a má své tváře. Proto by si lidé měli Valoviče lépe všímat, jelikož je skutečný extrém.

„Považuji za zbabělé a nemocné, aby někdo chrlil čirou nenávist a odmítal přijmout odpovědnost za svůj hejt. Proto považuji za svou občanskou povinnost zveřejnit identitu administrátora Zemři a zveřejnit důkaz, že za všechno to vulgární zlo, které produkuje stránka Zemři, je zodpovědný redaktor SME Peter Valovič a jeho dva pubertálního kumpáni,“ řekl závěrem.