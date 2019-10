Kéry: Směr-SD dává orgánům činným v trestním řízení při vyšetřování komunikace mezi Jankovskou a Kočnerem volnou ruku

Slovenská strana Směr-SD dává při vyšetřování údajné komunikace mezi bývalou státní tajemnicí ministerstva spravedlnosti Monikou Jankovskou a obžalovaným podnikatelem Mariánem Kočnerem volnou ruku orgánům činným v trestním řízení. V diskusním pořadu V politice na TA3 to řekl poslanec Národní rady SR Marián Kéry (Směr-SD), píše portál Hlavné správy.

Uvádí se, že Kéry v pořadu ocenil kroky, které v souvislosti s Jankovskou podnikl slovenský předseda vlády Peter Pellegrini i ministr spravedlnosti Gábor Gál.

Příliš politiky

Poslanec NR SR za stranu Svoboda a Solidarita (SaS) Alojz Baránik v dané věci zase prohlásil, že je celý systém nastaven tak, aby disciplinární senáty nestihly v podobných případech rozhodovat. To podle jeho názoru navíc není žádná náhoda. Svůj názor pak vysvětlil tím, že „vládám Směru-SD vyhovuje, v jakém stavu je soudnictví“.

S jeho pohledem na věc ale nesouhlasil jiný poslanec NR SR, a to Peter Kresák za Most-Híd. Ten reagoval následovně: „Nesouhlasím s tím, že je celý systém špatný. Na můj vkus se ale do něj vnáší až příliš politiky.“

Poté jako příklad uvedl to, že pokud by někdo z opozice přišel s nějakým dobrým nápadem, je mizivá šance, že mu to koalice schválí. „To mě mrzí a mám s tím problém, proto jsem i v koalici vnímán jako neposlušný člen. Proto se někdy dohodnu s nějakým kolegou z opozice a předložím jeho návrh já, aby v koalici prošel,“ vysvětlil poslanec za Most-Híd.

Výměna Penty za J&T nebo Eset není řešením. Jen změna systému. Chmelár prozradil, jak zakročit proti oligarchůmhttps://t.co/nRYwBOvlPt — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 26. října 2019

Kosmetické úpravy

Poslanec hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Ján Marosz se zase domnívá, že jak ministr spravedlnosti Gábor Gál, tak i Soudní rada SR, dělají pouze kosmetické úpravy, a přitom se tváří, že bojují proti mafii.

„Gál a Pellegrini jsou ti, kteří dlouhodobě dostávají svodky od Slovenské informační služby (SIS). Takovým způsobem měly jednat už měsíce předtím. Oni o této mafianizaci soudnictví totiž dávno věděli a jejich nečinnost proto považuji za velké selhání. Občané by jim měli 29. února vystavit jasnou vizitku,“ konstatoval.

„Kvituji to, co udělal ministr Gál, když se obrátil na disciplinární senát, což stačilo k tomu, aby disciplinární senát pozastavil činnost soudkyně Jankovské,“ přiblížil situaci koaliční poslanec.

Na jeho slova ale reagoval, který uvedl, že v řadách soudců je stále drtivá většina čestných a morálně čistých lidí, kteří si zaslouží nosit soudcovský talár.

Proto je podle něj v současné situaci prostor pro orgány činné v trestním řízení, aby soudily a zjišťovaly, zda je komunikace Jankovské s Kkočnerem skutečně pravdivá.

„A v tomto zdůrazňuji, že strana Směr-SD dává orgánům činným v trestním řízení volnou ruku,“ dodal závěrem Kéry.

Kauza Jankovská

Disciplinární senát ve středu 23. října pozastavil soudkyni Krajského soudu v Bratislavě Monice Jankovské výkon funkce. Uvádí se, že se senát k takovému kroku uchýlil poté, co byla zveřejněna údajná komunikace mezi Jankovskou a slovenským podnikatelem Mariánem Kočnerem, který je obviněn z vraždy slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové.

Podle informací na Jankovskou podal podnět ministr spravedlnosti Gábor Gál (Most-Híd).

Jankovská donedávna působila na slovenském resortu spravedlnosti jako státní tajemnice. Z funkce odstoupila poté, co se objevily informace o jejích kontaktech s Kočnerem. Z údajné komunikace vyplývá, že měli ovlivňovat soudce, kteří rozhodovali v kauze směnek TV Markíza, když byly pouze civilním sporem.

Odvolání Glváče

Slovenská opozice se dne 24. října nechala slyšet, že chce iniciovat svolání mimořádné schůze Národní rady Slovenské republiky. Důvodem má být odvolání místopředsedy parlamentu Martina Glváče (Směr-SD) z funkce kvůli jeho údajné komunikaci s Mariánem Kočnerem.

Martin Glváč ale všechna obvinění odmítá a trvá na tom, že se s Kočnerem neviděl od roku 2012. Politik také podal trestní oznámení na lídra OĽaNO Igora Matoviče, který tvrdí, že získal asi 900 zpráv přes aplikaci Viber z let 2014 až 2016 mezi Glváčem a Kočnerem. Matovič zdroj neuvádí, ale zároveň říká, že stoprocentně ručí za jejich pravost.