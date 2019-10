Danko versus Sulík. „Slovensko se utopilo ve zkorumpovaném bahně,“ tvrdí Sulík. Danko mu řekl, že jen kriminalizuje

Neschválení novel zákonů Slovenské národní strany (SNS) je malou politickou pomstou strany Most-Híd a jejího předsedy Bély Bugára. V relaci RTVS O 5 minut 12 to řekl předseda SNS a Národní rady SR Andrej Danko. SNS podle něj tři a půl roku schvalovala zákony, na kterých se v koalici dohodli a na této parlamentní schůzi jí neprošlo až pět novel zákonů.

Předseda SNS sdělil, že od úterý již nebude přítomen na žádné Koaliční radě. https://t.co/7oKmU3Ql5v — Sputnik ČR (@sputnik_cz) October 23, 2019

Hádky ve slovenské vládni koalici

„Je to malá politická pomsta Bugára, že jsme nepodpořili zřízení národnostní školy z dílny strany Most-Híd,“ míní šéf parlamentu. Opakovaně řekl, že návrhy strany Most-Híd nepodpoří, zatímco rozumné vládní návrhy SNS podpoří. Danko však zdůraznil, že tato vláda musí dovládnout a čeká ji ještě schválení státního rozpočtu.

Předseda strany Svoboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík řekl, že zatímco koalice se rozpadá, opozice se konečně dává dohromady, o čemž svědčí skutečnost, že se tento týden v Liberálním domě setkal se všemi představiteli opozičních politických stran.

„Zkorumpované mafiánské bahno“

Sulík řekl, že tato vláda nikdy neměla vůli bojovat s mafií.

„Teď skoro z donucení něco dělají, ale většinou tyto změny jsou kosmetické. Naše země se utopila ve zkorumpovaném mafiánském bahně, a to je skutečný problém, který je třeba řešit,“ myslí šéf liberálů. Oblasti, v nichž je třeba podniknout kroky, jsou podle jeho názoru soudní očistou, menší byrokracií a zásadním bojem proti korupci s nulovou tolerancí. „Justice selhala na plné čáře, justiční systém je prohnilý,“ konstatoval. Prohlásil, že nevěří vládě vedené Peterem Pellegrinim, dokud všechny vadné osoby nebyly posazeny do vazby.

„Kriminalizujete, i na mě osobně jste již vícekrát doráželi,“ brání se Danko před kritikou šéfa liberálů.

„Já jsem byl obětí pana Kočnera“

Sulík prohlásil, že on byl obětí Mariána Kočnera, protože ho nechal špehovat a nahrával si ho.

Deklaruje, že se s ním setkal naposledy před devíti lety a označuje za chybu, že se s ním bavil. „Nedělal jsem s ním žádné kšefty,“ řekl Sulík. Opačně to však vnímá při zveřejněné údajné komunikaci mezi místopředsedou parlamentu Martinem Glváčem (Směr-SD) a Mariánem Kočnerem.

Situaci kolem údajné komunikace místopředsedy Martina Glváče s Mariánem Kočnerem vnímá Danko tak, že politická strana navrhuje kandidáta na místopředsedu parlamentu.

„Je to odpovědnost strany Směr-SD. Fico musí přijít a říct, co s tím mužem. Směr-SD nám ještě neřekla svůj názor,“ řekl předseda parlamentu.

S tím, že jde o politické nominace stran, souhlasí i Sulík.

„Pan Danko však mohl udělat to, že mohl slyšet od Glváče a vyzvat Glváče, aby převzal odpovědnost. Občané se zajímají o obsah komunikace a jsou jím zděšeni. Politici pak přihodí jeden pytel,“ dodal Sulík. Danko odpověděl, že je nemožné někoho obvinit, dokud neproběhne řádné policejní vyšetřování.

Sulík na závěr řekl, že se Směrem, SNS a Kotlebou do vlády SaS nepůjde.

„Už jsem si zvykl, kolik špinavostí jste na nás naházeli. Chápu vaši žárlivost. Vím, že je vám to nepříjemné,“ řekl Danko.