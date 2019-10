V nákladním vlaku na Slovensku byly objeveny děti z Afghánistánu a Pákistánu

Policisté v neděli večer obdrželi hlášení na tísňovou linku, pracovník dunajskostredské společnosti v areálu zaregistroval pohyb neznámých osob.

„Pracovník SBS dunajskostredské společnosti zaregistroval v areálu pohyb neznámých osob, které přeskočily plot, a rozběhly se po cestě. Přivolaná hlídka zjistila, že v kontejneru vlakové soupravy bylo převáženo 11 dětí. Když vlak zastavil, podařilo se jim z kontejneru dostat,“ uvádí policisté ve svém příspěvku na Facebooku.

Policisté dále uvádí, že následným vyšetřováním se podařilo zjistit, že devět dětí pochází z Afghánistánu a dvě z Pákistánu.

Z informací nadále vyplývá, že děti v nelidských podmínkách v kontejneru projely tři státy. Vyjely ze srbské Subotice, přes Maďarsko, Komárno až do Dunajské Stredy.

Jelikož jde o děti, policisté je předali pracovníkům úřadu práce, sociálních věcí a rodiny. Tam děti budou, dokud nebude rozhodnuto, jestli budou umístěni do dětského domova.

Mrtví v kamionu v Anglii

Britská policie rozplétá šokující případ 39 mrtvých osob v kamionu, které byly objeveny ve středu 23. října v anglickém hrabství Essex. Podle médií se jedná o čínské občany.

Záchranáři ve středu v noci nalezli těla 39 mrtvých v přívěsu kamionu v průmyslovém parku Waterglade ve městě Grays v hrabství Essex. Tahač podle policie pochází ze Severního Irska, zatímco přívěs řidič vyzvednul ve městě Purfleet, které leží východně od Londýna.

Případem se zabývají i belgičtí vyšetřovatelé. Podle nich kontejner, který byl umístěn na přívěs do Purfleetu, pochází z belgického přístavu Zeebrugge, kam dorazil v úterý v 14:29. Co se s ním dělo předtím, není zatím známo. Prozatím není ani jasné, kdy byly do kontejneru naloženy oběti.

Bulharské úřady již oznámily, že tahač je registrován v Bulharsku na jméno společnosti, kterou vlastní irský občan.