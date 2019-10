Slovensko slaví 28. října: Čaputová připomněla den vzniku Československa a vyzdvihla Štefánika

Prezidentka na svém facebookovem profilu připomněla, jak po první světové válce 28. října 1918 vyhlásil Český národní výbor v Praze nezávislost na Rakousko-Uhersku a oznámil sjednocení České republiky a sousedního Slovenska do Československé republiky. „Za vznikem Československa byly stovky osobností a za jejich odvahu a odhodlání jim patří naše uznání a vděk,“ dodala Čaputová.

Čaputová označila Martinskou deklaraci a vznik samostatného Československa za základy státnosti její republiky.

„Těmito dvěma dějinnými událostmi byly položeny základy naší státnosti. Slováci jako národ mohli poprvé v historii svobodně rozvíjet svůj jazyk, vzdělanost a kulturu. Vznik Československa zajistil rovněž stanovení pevných a mezinárodně uznaných hranic Slovenska. Pražské i martinské rozhodnutí otevřely dveře pro více než 70letou společnou dějinnou cestu občanů obou národů. 28. říjen pro mě byl, je a také bude svátek,“ podotkla prezidentka.

Čaputová také ocenila přínos Štefánika i prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. „První československý prezident považoval za nevyhnutelné, aby politika byla podřízena etice. Štefánik byl nejvýznamnější slovenská osobnost, bez které bychom dnešní svátek nepochybně neoslavovali," uvedla Čaputová.

Státní svátek též na Slovensku?

Slovenská prezidentka dnes řekla, že stojí za úvahu, zda by si i Slovensko podobně jako Česko mělo připomínat vznik Československa státním svátkem.

„Je to vhodné úvahy a je to legitimní úvaha. Bez tohoto data bychom zřejmě dnes netvořili ani samostatný státní útvar, takže je to jeden z nejvýznamnějších dnů, který je třeba si pamatovat a připomínat možná i tímto způsobem,“ řekla Čaputová.

Připomínka od Pellegriniho

Významnost svátku také poznamenal slovenský premiér Peter Pellegrini.

„Slovensko poprvé v rámci společného státu dostalo své hranice, poprvé se slovenský symbol ocitl na vlajce vlající v mnoha zemích světa. Ne vždy to bylo ideální a harmonické soužití, ale v dané době představoval společný stát nepochybně nejlepší řešení pro oba národy,“ napsal premiér na Facebooku.