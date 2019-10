Konec obav? Slováci budou opět létat na MiG-29

Danka Capáková, mluvčí slovenského ministerstva obrany, k věci dodala, že cvičné lety budou povoleny na základě předběžné zprávy o odborném vyšetření letecké nehody.

Co se týče předběžných závěrů nehody, ty nechce rezort obrany zatím zveřejňovat. Chce počkat až do zpracování závěrečné zprávy a ukončení vyšetřování. To vede vyšetřovatel Krajského ředitelství Policejního sboru Nitra. Jako důvod uvedli to, že nechtějí mařit vyšetřování.

​Zřícení letounu MiG-29 na Slovensku

Přesně před měsícem, tedy 28. září, došlo na Slovensku ke zřícení stíhacího letounu MiG-29. Podle tehdejších informací se pilot katapultoval. Mělo jít o cvičný let stíhacích letadel, kdy druhé z letadel přistálo. Letoun letěl s ostrou municí, po pádu začal hořet. Na místě zasahovalo 12 hasičů z Nitry.

Slovenský ministr obrany Peter Gajdoš tehdy ohodnotil profesionalitu pilota v tak kritické situaci.

„Předtím, než se stihl katapultovat, nasměroval pád letadla do neobydlené oblasti, kde nevznikly škody na životech ani majetku civilnímu obyvatelstvu,“ uvedl Gajdoš. Dodal, že šlo o jednoho z nejzkušenějších pilotů.

O pár dní později bylo informováno, že letoun byl uskladněn v zapečetěném hangáru, do kterého měla vstup pouze vyšetřovací komise. Vojáci spolu se slovenskou policií tehdy prohledávali místo nehody. „Chceme mít absolutní jistotu, že všechny důkazové materiály, které budou sloužit k vyšetření nehody, budou shromážděny v přesně určených prostorách, ale i v tom, že lokalita je absolutně bezpečná,“ uvedl Daniel Zmeko, náčelník Generálního štábu Ozbrojených sil SR.

​Jistá podezření

V době, kdy bylo hlavní dění upřeno na pád stíhačky, vyšel na portálu Hlavné správy článek, kde se Gabriel Gaček (autor) zabýval tématem daného incidentu. Podle něj ministr obrany Gajdoš něco zamlčel. Jak autor článku uvádí, rozkaz ke vzletu slovenské stíhačky měl pocházet z Německa.

Podle autora se slovenský ministr navíc snažil vytěžit z nehody politický kapitál, když prezentoval celou událost jako důkaz nutnosti koupit americké stíhací letouny F-16. Podle komentátora v tom ministrovi napomáhala i liberální média, která začala psát, že palivo bylo od začátku slabinou MiG-29.