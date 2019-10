Čaputová se ztrapnila? Hrnko poučil prezidentku o dějinách a zostudil kvůli návrhu zavést státní svátek na 28. říjen

Hrnko zpočátku připomněl, že včera Češi slavili státní svátek a oslav se zúčastnila také Zuzana Čaputová. „Nevadilo mi, že to slavila. Vždyť každý něčemu věří a ona zjevně nevěří slovenskému národu a státu, kterému je prezidentkou,“ začal Hrnko.

Prezidentka včera mimo jiné připustila, že stojí za úvahu, zda by si i Slovensko mělo připomínat vznik Československa státním svátkem. Podle poslance, který absolvoval obor dějepisu, takový výrok Čaputové naznačuje, že ani prezidentka a ani její poradci se nevyznají v historii. „V jejích vyjádřeních však bylo cítit, že dějiny našeho národa jsou pro ni španělskou vesnicí a její poradci ani nevědí, co slaví,“ zuří Hrnko.

Dále poslanec vysvětlil, že zrovna 28. října žádná „Československá republika“ nevznikla a šlo jen o prohlášení pražského Národního výboru, na základě kterého se podle něj hned dospělo k závěru o existenci „československého národa“. „To, že to podepsal Živnobankou placený agent vlivu V. Šrobár, nemá žádnou relevanci pro Slovensko, protože od legitimních orgánů slovenského národa (SNR a SNS) byl upozorněn, že se nemá k ničemu zavazovat,“ napsal Hrnko.

„Skutečný vznik česko-slovenského státu byl završen až 30. října 1918, když se k němu přihlásili legitimní zástupci slovenského národa v Deklaraci slovenského národa,“ dodal poslanec.

Hrnko vysvětlil, že prohlášení z Prahy bylo jen sjednocením všech dokumentů, ve kterých se hovořilo o přihlášení se k společnému česko-slovenskému státu. „O tom, že Česko-Slovensko vzniklo jako společný stát, svědčí i preambule tzv. Malé Saintgermainské smlouvy z 11. září 1919, kde se říká, že nový česko-slovenský stát vznikl z národa Čech, Moravy a Slezska a z národa Slovenska. Proto je ve všech mírových smlouvách psané Česko-Slovensko a ne Československo. Jsme asi jediný národ na světě, který si nechá ze svého národního jména nebo jména své země udělat gramatickou koncovku jiného národního jména,“ pokračuje autor.

Hrnko dodal, že Česko 28. října oslavuje obnovení své státnosti po 300 let habsburské nadvlády, nikoliv nový stát Čechů a Slováků.

„Paní prezidentko, očekávám od Vás, že si stejně jako včera obnovení českého státu připomenete zítra odvážné deklaranty, kteří obklíčení maďarským vojskem v dvoraně Tatrabanky vyhlásili Deklaraci slovenského národa v dobré víře, že podporují vznik česko-slovenského státu, ne českého státu rozšířeného o Slovensko. Jinak v mých očích, a jsem přesvědčen, že i v očích většiny příslušníků slovenského národa, budete vypadat jako někdo, kdo si neumí uctít zásluhy svých předků,“ podotkl Hrnko.

Včera Čaputová řekla, že stojí za úvahu, zda by si i Slovensko podobně jako Česko mělo připomínat vznik Československa státním svátkem. „Je to vhodné úvahy a je to legitimní úvaha. Bez tohoto data bychom zřejmě dnes netvořili ani samostatný státní útvar, takže je to jeden z nejvýznamnějších dnů, který je třeba si pamatovat a připomínat možná i tímto způsobem,“ řekla Čaputová.