„Sluníčkáři prskají. Překazili jsme jim jejich špinavé plány.“ Blaha promluvil o předvolebních průzkumech

Změna o zveřejňování volebních průzkumů se nelíbila části opozičních poslanců, proti byla i Slovenská akademie věd a slovenská asociace výzkumných agentur. Poslanci ale nakonec změnu prosadili a na Slovensku se poslední průzkum může zveřejnit 50 dnů před volbami.

„Líbí se mi, jak sluníčkáři prskají, že jsme schválili návrh moratoria na předvolební průzkumy na 50 dnů. Jsou z toho úplně paf. Protože dobře vědí, jak se průzkumy zneužívají, jak se kupují, jak se manipulují,“ píše na začátku svého příspěvku na Facebooku politolog Blaha.

Průzkumy jsou byznys – nevidí to jen slepý

Dále nabádá k tomu, abychom si vzpomněli, jak s nimi čarovali při Čaputové. Jak si s nimi pomáhají nové strany. „Jak máš prachy, budeš mít procenta. Jak nemáš prachy, budeš outsider a nikdo ti hlas nehodí. Oligarchie jako vyšitá,“ uvádí. Dále píše, že jak chceš ve straně vyvolat nervozitu, zaplať a půjde dolů. Jak chceš posílit vedení strany, zaplať a procenta půjdou nahoru. Jak je to jednoduché. A hlavně jak je to netransparentní.

Dubéci z PS/SPOLU mluví o průzkumných agenturách, že jsou šarlatánské

„Ale to je teď jedno. Jde mi o jeho články, které psal k průzkumným agenturám na Slovensku. Polis, MVK, Focus a tak,“ pokračuje politolog. Prý jsou podle něj totálně netransparentní, nezveřejňují své výzkumné metody a procesy, jejich čísla se nedají ověřit, jejich firmy působí pokoutně, sami jsou šarlatáni a alchymisti a tlachají nesmysly při interpretaci politických trendů. Blaha doporučuje, abychom se podívali na jeho článek Alchymisti průzkumů veřejného mínění ze SME.

Však jim to lítá 10 % sem a tam, náhoda?

„Do toho přidáme, že tyto agentury se v posledních volbách u některých stran dokázaly splést zhruba o 5-10 %, u Čaputové se ‚netrefili‘ v prvním kole téměř o 10 % a zkrátka to někdy působí, že si ta čísla cucají z prstu,“ podivuje se politik.

Člověk by podle něj za určitých okolností očekával přesně to, co očekává Dubéci. Že průzkumy a agentury budou transparentní jako sklo. Že veřejnosti poskytnou archy, metodiku, své financování a tak. Měly by se ohánět certifikáty kvality.

Podle něj by měly být garancí profesionality. Ale Dubéci má podle Blahy pravdu. „Oni negarantují nic. Jsou to šarlatáni. Garantují akorát výsledek s rozptylem 10 %, což je výkon, který by zvládla i kdejaká socka z místní vesnické hospody,“ uvádí dále.

Stát nesmí ovládat milionáři

„A potom se zamyslíme ještě nad jednou věcí. Ve slovenské politice máte přebytek milionářů a finančních skupin. Máte tady milionáře Kisku, milionáře Kollára, milionáře Matoviče, milionáře Sulíka, milináře Hlinu… A do toho finanční skupiny jako Penta, která financuje média a propaguje politiky jako Beblavý, nebo Eset, který financuje všechno liberální, co se na Slovensku jen mihne,“ pokračuje slovenský politolog.

Podle něj všechny tyto podezřelé postavičky mají dost peněz na to, aby v průzkumech jejich favorit nedostal čtyři procenta, ale šest procent. Anebo aby těsně před volbami lidi odradili od toho, aby volili konkurenta, že mu s kamarády z agentury „namíchají“ tři procenta, nikoliv pět.

Zákaz průzkumů ohrožuje oligarchii, ne demokracii

„Kdysi se v kuloárech vzpomínal ceník, kolik stojí jedno procento. A z poslaneckého platu bych si nemohl koupit ani promile, to vám garantuji. Toto je byznys pro milionáře. Chtějí manipulovat lidmi a likvidovat demokracii. Oligarchové a jejich prachy. O tom to je,“ má jasno Blaha.

Ale podle něj jim to zatrhli. 50 dní před volbami prostě manipulovat nebudou. „Myslíte, že je to ohrožení demokracie? Nebo spíš ohrožení oligarchie?“ ptá se Blaha?

Je Čaputová záchrannou brzdou oligarchů?

„Je jasné, že prskají. Tak jako prská zloděj, když ho chytíte při činu. Tak jako prská vrah, když ho zavřou za vraždu. I oni prskají. Překazili jsme jim jejich špinavé plány,“ nediví se.

Upozorňuje však, že ještě samozřejmě mají svoji babku Čaputovou, na kterou budou tlačit, aby zákon vrátila do parlamentu. Prý se teď ukáže, komu Čaputová skutečně slouží… „Teď se ukáže, jestli jejich pohádková víla slouží oligarchům nebo ne,“ má jasno politik.

Prskáte, protože jsme vám překazili vaše podvody

„Pevně věřím, že tento boj vyhrajeme. Boj proti oligarchům, proti podvodníkům, proti mafiím a pracháčům. Boj proti manipulacím. Boj za demokracii. Prskejte sluníčkáři. Jak se říká, potrefená husa se vždycky ozve. Já osobně jsem velmi rád, že jsme průzkumy před volbami zakázali. A jsem si jistý, že je rád i Dubéci ze PS/Spolu,“ ukončil svůj komentář Ľuboš Blaha.

Termín parlamentních voleb na Slovensku byl stanoven na 29. 2. 2020. Uzávěrka odevzdání kandidátních listin je 1. 12. 2019.