Už jste viděli, jak se ztrapnila Vášáryová? Blaha rozdrtil video americké ambasády o 17. listopadu

Své video začíná poslanec informací, že americká ambasáda zafinancovala asi tu „nejtrapnější reklamní kampaň na 17. listopad“. Ve videu, které Blaha zmiňuje, vystupuje Emília Vášáryová. Jak říká slovenský poslanec Vášáryová ve videu vyhlasuje, že na socialismu nebylo vůbec nic dobrého.

„Já jen připomínám, že paní Vášáryové dal socialismus vzdělání, udělal z ní herečku a oslavoval ji jako zasloužilou umělkyni. Já rozumím tomu, že dnes není v módě a neprospívá kariéře, jestli někdo komunistům děkuje. Ale paní Vášáryová by mohla aspoň tiše šoupat nohama, protože tohle je opravdu hnusné, co ona dělá,“ pokračuje ve videu poslanec.

Podle slov Blahy začíná Emília Vášáryová připomínat svou sestru (Magdu Vášáryovou, pozn. red.). „A všichni víme, že Magduš, to je dno,“ dodal.

Kapitalismus a jeho dary

Blaha dále vysvětluje, že z videí americké ambasády se dozvídáme, že nebýt úžasného kapitalismu, tak bychom neměli ani americký rap. „No, co bychom si počali. Od dojetí nedýchám. Museli bychom poslouchat Karla Gotta, Mekyho Žbirku či Elán a ne recitování amerických černochů. Hotová pohroma,“ říká Blaha.

Jak poslanec dále uvádí, tak z videu americké ambasády se můžeme dozvědět například i to, že nebýt kapitalismu, tak bychom neměli Gorduliče (slovenský moderátor a scénárista, pozn. red.) a jeho humor.

„No, chápete. Za socialismu jsme byli nucení poslouchat a zabávat se na ubožácích jako Lasica a Satinský a unikal nám takový úžasný klenot, jako je Gordulič,“ dodal posměšně.

​Vymývání mozků?

Podle jeho slov si však nedělá legraci. Jak sám uvádí, americká ambasáda opravdu odfinancovala kampaň, kteoru poslanec označil za „trapnou“. Dodal, že název kampaně je Odvaha být svobodní a jejich hlavními aktéry jsou Vášáryová, Gordulič a nějaký slovenský raper. „To má být ten důvod, být hrdný na to, že tu máme kapitalismus a ne socialismus,“ sdělil ve videu Blaha a dodal, aby přátelé z Ameriky „přestali lidem vymývat mozky“.

„Vy si opravu myslíte, že lidé již zapomněli, že za socialismu měli byty, práci, školy, zdravotnictví a bezpečnost? Myslíte si, že dokážete oblbnout celé národy? Myslíte si, že lidé zapomněli na to, že Vášáryové byly soudružky, že to byly zasloužilé umělkyně, že Magduš podepisovala Antichartu. Myslíte si, že takové velké ikony kapitalismu jako Kiska, Leško či Kukan byli taktéž soudruhové?“ vyptával se ve videu slovenský poslanec s tím, že to označil za velký výsměch.

​Doporučení ambasády

Podle jeho slov doporučuje americká ambasáda lidem, aby freneticky cinkali klíči za Slovensko. Blaha za Američanům vzkázal, že za jejich války, za zotročování a za liberální nesmysly, si zaslouží, aby je pracující lidé těmi klíči zasypali.

„Ten váš Havel tu sliboval lepší socialismus a doručil gangsterský kapitalismus. Československá socialistická republika patřila k těm nejsilnějším a nejvyspělejším státům světa a dnes jsme polokolonií západních mocností. Přestaňte, Američané, vymývat lidem mozky. Na vás tu nikdo není zvědavý,“ zakončil své video poslanec Blaha.