„Za 30 let kariéry za nic nenesl přímou odpovědnost.“ Bugár dostal od Pellegriniho politickou facku

Pellegrini prohlásil, že by všichni lídři koaličních stran měli sedět ve vládě. Podle něj by to bylo lepší pro efektivnost koalice.

„Pokud by každý z předsedů koaličních stran chodil každý den do práce, podepisoval svá rozhodnutí v rámci resortu, odpovídal za ně a také by s kolegy z vlády řešil věci, fungovalo by to mnohem efektivněji, než když tu část koalice něco rozhodne a pak se musí jít doprošovat nahoru na kopec, jestli se to pánům bude líbit," řekl Pellegrini.

„Ukazuje se, že když část koaličních lídrů sedí v parlamentu a ne ve vládě, tak to zbytečně komplikuje život," dodal.

V této otázce premiér zmínil předsedu Bugára, který podle něj v životě neseděl na žádné odpovědné židli a nic za svých 30 let politické kariéry nepodepsal. „Tím pádem za nic nenesl ani v životě odpovědnost,“ prohlásil Pellegrini.

Reforma nemocnic

Stratifikace nemocnic, kterou podporuje premiér, by měla pacientům přinést kvalitnější zdravotní péči měřenou přes lepší výsledky léčby. Nemocnice by měly podle návrhu postupně nastavit kritéria, která by to měla zajistit, jako například minimální počet výkonů za rok.

Reformu však kritizovali šéf SNS Andrej Danko a předseda Směru Robert Fico. Dokonce se nesetkala s podporou ani v poslaneckém klubu Směru.

„Stále neumíme najít podporu v našem poslaneckém klubu, což mě nesmírně mrzí, protože reformu už podporují všichni, všichni cítí, že se musíme posunout dopředu. Mě mrzí postoj některých poslanců z našeho klubu, kteří si myslí, že to je něco špatného. Neumím pochopit, proč si to myslí. Dnes na ně nemám páky,“ konstatoval premiér s tím, že s ministryní zdravotnictví Andreou Kalavskou budou hledat kroky, které lze podniknout v rámci reformy už teď.

Parlament měl reformu na říjnové schůzi, nakonec o ní však nehlasoval, přesunul ji na další zasedání. Premiér vysvětlil, že požadavek na přesunutí reformy přišla z parlamentu.