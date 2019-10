Vášně na Slovensku pokračují. Opustí svůj post místopředseda parlamentu?

Briefing Glváče

Minulý týden lídr slovenské opoziční strany OĽaNO Igor Matovič představil novinářům rozhovor Glváče a Kočnera přes aplikaci Viber z let 2014 až 2016. Podle Matoviče byl jeho obsah důvodem k odvolání místopředsedy parlamentu z funkce. Glváč však všechna tvrzení odmítal a trval na tom, že se s Kočnerem neviděl od roku 2012, nakonec podal i trestní oznámení. Opozice plánovala zahájit odvolání v rámci úterní mimořádné schůzky parlamentu, to se však nepodařilo – poslanci její program neschválili.

Během následné tiskové konference, které se Glváč účastnil spolu s předsedou Směru-SD Robertem Ficem, politik jen sdělil, že Kočnera zná více než 20 let, avšak dodal, že se k samotné komunikaci vyjádří po vyjádření donucovacích orgánů ohledně jednotlivých záležitostí. Sdělil také, že údajná komunikace s Kočnerem se používá jako stroj nátlaku jenom na poslance Směru. O setrvání ve své funkci by se měl brzy rozhodnout. Fico v této souvislosti zdůraznil, že bude stát za jakýmkoli jeho rozhodnutím.

Reakce slovenských politiků

Na žádost novinářů se k tiskové konferenci Glváče vyjádřil slovenský premiér Peter Pellegrini. Podle něj dosud není možné nic komentovat a je třeba počkat na Glaváčovo rozhodnutí.

„Velmi pozorně jsem sledoval tiskovou konferenci, nemůžeme hovořit o žádném rozhodnutí, neboť pan místopředseda Národní rady neoznámil žádné rozhodnutí, musíme počkat. Jen oznámil, že své rozhodnutí oznámí,“ sdělil.

Poslankyně slovenské opoziční strany SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová zastává názor, že by Glváč už dávno neměl být ve funkci. Úterní tiskovou konferenci místopředsedy parlamentu a Fica označila za výsměch premiérovi a všem občanům Slovenska.

Slovenský ministr spravedlnosti Gábor Gál (Most-Híd) k věci uvedl, že neví, zda Glváč ze svého postu odejde, avšak dodal, že jeho strana se shodla na tom, že by to bylo lepší.

„Jeho rozhodnutí mohlo být ráznější a jiné, neboť i to by přispělo k očistě společnosti. Prožíváme těžkou dobu. Nemělo by se hledět jen na osobní postoj, zda se cítím vinen, nebo ne. Mělo by se hledět na to, co to přinese pro Směr, koalici i pro zemi,“ řekl.

Podle ministra životního prostředí Slovenska Lászla Sólymose (Most-Híd) by se místopředseda Národní rady měl „rozhodnout tak, aby se zbytečně neeskalovalo napětí“. Sdělil, že by na místě Glváče zvážil odstoupení. Místopředsedkyně SNS a ministryně zemědělství Gabriela Matečná například uvedla, že v případě Glváče jde o personální politiku Směru, který se s tím musí vypořádat sám.