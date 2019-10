Chmelár: Funguje to tak, že kdo neplatí, neexistuje. Proč budou muset oligarchové investovat do politiky ještě více?

Svůj příspěvek na sociální síti zahájil vyjádřením, že stále méně rozumí hysterii kolem prodlouženého moratoria na zveřejňování průzkumů veřejného mínění. Jemu samotnému připadá absurdní, zda ministr zahraničních věcí či dokonce ombudsmanka hovoří o porušení práva na informace.

„Právo na informace vychází z předpokladu, že informovanost je demokratická disciplína. To znamená, že v demokracii nepotřebujete vědět, jak se máte rozhodnout, ale máte dostat všechny potřebné informace na to, abyste si uměli na jejich základě vytvořit kvalifikovaný názor,“ myslí si Chmelár.

Znalost preferencí politických stran

„Jako představitel nového politického hnutí bych měl prosazovat zájem, aby byly průzkumy zveřejňovány co nejdéle. Jenže tento princip mi je k ničemu, pokud se s průzkumy kšeftuje, jestli jedna agentura (kterou ne náhodou přezdívají Hokus – pokus) zařadí do svého průzkumu ještě nezaregistrovanou stranu a Socialisty.sk voličům nabídnou pouze v kolonce 'jiná strana', pokud si na ni spontánně vzpomenou,“ píše dále.

Kdo neplatí, neexistuje

Jak uvádí, on sám nerozumí, jak do toho spadá znalost preferencí politických stran . Zvláště, když každá agentura přináší rozdílné výsledky. Dále se Chmelár v příspěvku dotazuje, zda to snad znamená, že má občan právo rozhodovat se na základě zveřejňovaných průzkumů veřejného mínění. Na otázku historik záhy odpovídá – negativně.

Podle jeho slov to funguje tak, že kdo neplatí, neexistuje.

„Platit si mohou dovolit pouze bohaté strany navázané na oligarchy. Všichni o tom ví, ale neradi o tom hovoří,“ myslí si Chmelár.

Jako příčinu všeobecného pobouření z novely zákona o volební kampani aktivista označuje to, že „oligarchové budou muset investovat do politického marketingu ještě více než nyní. Jelikož myslet si, že průzkumy se nebudou nikde objevovat, je naivní,“ dodal.

​Podle jeho slov se bude moci zákon obcházet tak, že průzkumy se objeví například na sociálních sítích či budou zveřejněny v zahraničí. Jak uvádí, strany budou přes média manipulovat i nadále. „A propast mezi těmi, kteří mají k datům přístup a těmi, kteří si to nemohou dovolit, se bude ještě zvětšovat,“ myslí si Chmelár.

Blaha o předvolebním moratoriu

Slovenský poslanec Ľuboš Blaha se k dané situaci také před pár dny vyjádřil. On sám změnu vítá. Podle jeho slov sluníčkáři prskají ohledně návrhu moratoria a jsou z toho úplně paf. „Protože dobře vědí, jak se průzkumy zneužívají, jak se kupují, jak se manipulují,“ dodal v příspěvku.