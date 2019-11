„O tomhle ale média psát nebudou – Zuzanka je svatá.“ Blaha o pokrytectví Čaputové. Dvojí metr jak na běžícím pásu

Blaha se na svém účtu na sociální síti věnoval tomu, že Progresivní Slovensko ukončilo spolupráci s agenturou Shaviv, jelikož už i Trubanovci pochopili, že dotyčný, co se spolu s CIA podílel na státním převratu v Černé Hoře, je toxický. Poté dodal, co je vlastně na celé věci to „nejlepší“.

Čaputová si sedí na vedení

Slovenský politik poukazuje na to, že tohle všechno se už vědělo před půlrokem, kdy agentura Shaviv dělala kampaň Čaputové. Dodává také, že tehdy o tom natočil video a pravidelně na to poukazoval. Prezidentce Slovenska to prý ale bylo jedno.

„A tady to máte: už i Truban se stydí za Shaviv, zatímco Čaputová se dodnes za spolupráci s ní (agenturou Shaviv, pozn. red.) neomluvila,“ zdůrazňuje.

„Zuzana I. pokrytecká“

Blaha navíc tvrdí, že tehdy média nekřičela, že je Shaviv problém. „A z Blahy dělali misogyna, který nenávidí ženy, protože si dovolil kritizovat Zuzanku,“ podotýká.

Blaha se nezapomněl zmínit ani o nekonečném pokrytectví slovenské hlavy státy.

„Čaputová vříská, jak nutné odstupovat již při podezření z porušení zákona. Ale to, že agentura Shaviv je v Černé Hoře až po uši namočená v státním převratu, to jí nevadí,“ uvádí.

Dále pak zmínil i to, že Čaputová hlásá, jak je zapotřebí bojovat proti rodinkářství, ale sama zaměstnává Trubanovu přítelkyni nebo kamarády z Via Iuris. Stejně tak chce prý bojovat proti klientelismu, ale její právní poradce Radovan Pala získá bez soutěže od jejího spolustraníka Vally zakázku od magistrátu Bratislavy na 90 tisíc eur.

„Čaputová vříská, jak jsou na Slovensku představitelé justice zlí, ale sama čelí vážným podezřením z podvodu při advokátních zkouškách,“ píše dále politik.

Blaha: A všichni víme, že Magduš, to je dno.https://t.co/nm0BctW3vq — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 30. října 2019

Čaputová jako chráněný druh

Člen strany Směr-SD si tak stojí za tím, že je Čaputová „chráněný druh“, a proto pravdu o ní musí hovořit jiní.

„O tomhle ale média psát nebudou – Zuzanka je svatá,“ podotýká a dodává: „A když na to upozorňujete, tak z vás dělají extremistu, konspirátora a nepřítele žen. Protože kopat se smí pouze do Směru, Čaputová je chráněný druh.“

Následněvyzval média, aby se předvedla a „grilovala“ prezidentku různými ne příliš příjemnými otázkami.

Uvádí však, že takové otázky musí klást lidé, protože média na Slovensku vlastní stejní oligarchové, kteří Čaputové financovali kampaň. „A proto budou o Zuzance psát pouze oslavné ódy. Je to nemocné, ale ujišťuji vás, že nás neumlčí,“ tvrdí poslanec.

Plán Ľuboše Blahy

Závěrem pak politik na Facebooku píše, že sice nedostane prostor v médiích, protože on není ten oligarcha, který by je vlastnil, ale že si našel jinou cestu. Bude chodit mezi lidi a mluvit pravdu. V nejbližší době ho tak čeká několik besed. Údajně by chtěl za tímto účelem procestovat celé Slovensko.

„Vybojoval jsem si prostor na sociálních sítích, mám své knihy, které mohou lidé číst a mohu s přáteli ze Směru uspořádat besedy po celém Slovensku,“ uvádí.

To je podle jeho slov vše, co může. „A přesně to dělat budu. Protože mi jde o pravdu, o Slovensko, o lidi,“ podotýká.