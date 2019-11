„Liberálové by rádi utopili v cocacole celou naši kulturu.“ Blaha varoval před amerikanizací. Nahradí Halloween Dušičky?

„Slovensko se postupně amerikanizuje a liberálové by nejraději utopili v kokakole celou naši národní kulturu,“ bije na poplach poslanec za stranu Směr-SD Ľuboš Blaha ve svém novém příspěvku na Facebooku, který je věnován Dušičkám a Halloweenu. To, co se nyní děje na Slovensku, považuje za kulturní sebevraždu.

Blaha předpovídá, že už brzy budou Dušičky zrušeny a nahrazeny americkým Halloweenem, protože je to taková nová globalizační kultura.

„Dušičky - to je přece nuda, nemá to šťávu, je to moc duchovní a klidné. Zato Halloween, to je vzrušující masakr, zábava, smrtky, strašidla, Amerika, hurááá... Zblbne vaše děti, protože se to dobře prodává, třpytí, leskne, láká ... A zmagoří celé Slovensko,“ varuje politik.

Podle Blahy teď není v módě „culture“, ale „entertainment“: „vše, co má hloubku a nad čím potřebujete třeba pět minut přemýšlet - to musí být hozeno do koše,“ uvedl. A bude to nahrazeno „povrchními americkými konzumními vášněmi“.

„Zůstane jen vypelichaná dýně s hororovým úsměvem,“ dokončil bezradný popis Blaha.

Trh rozhodne o tom, zda si uchováme národní identitu

„A je jasné, že mudrlanti k tomu vytvoří nějaký ideologický balast. Liberálové vám řeknou, však ať si zákazníci vyberou, zda se jim líbí více nablýskaný americký Santa nebo ošoupané národní tradice,“ napsal politik a dodal, že „když trh řekne, že národ je nuda, tak budeme všichni Amerika“.

Halloween je import z USA, není od Keltů

Dále si poslanec dokáže představit, že „další mudrlanti budou vysvětlovat, že Halloween je vlastně stará keltská tradice a co na tom, že po roce 89 přišla z Ameriky - ona je vlastně naše. Zcela, že Slova-keen.“ Podle něj je to stejná logika, jako v případě se svastikou, když někdo říká, že svastika je nevinný buddhistický symbol.

„Jsou to nesmysly - naši kulturu rozleptává Amerika a po roce 89 je jedním ze symbolů amerikanizace i tato trapná hororová halloweenizace Dušiček. Je to import z USA, nikoliv od Keltů,“ tvrdí a dodává, že „globalizátoři dělají vše pro to, abyste jim při této kulturní nihilizaci vesele asistovali a ještě měli pocit, že se vlastně vracíte ke keltským kořenům“.

Na konci svého příspěvku vyzval, abychom si užili Dušičky, dokud je máme.

„Vyjádřeme svou úctu našim milovaným, kteří už s námi nejsou - tiše, bez rámusu, bez hollywoodské pompéznosti. Jen sami, s rodinkou a nejbližšími. O tom jsou Dušičky,“ řekl Blaha.