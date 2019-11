Napětí před 17. listopadem. Draxler usvědčil ambasádu USA ze zasahování do vnitřních záležitostí Slovenska. Video

Juraj Draxler poukázal na to, že Velvyslanectví Spojených států zaplavilo slovenský Facebook propagandistickou kampaní, přičemž „tato instituce by se podle diplomatických zvyklostí a pravidel měla zdržovat zasahování do vnitřních záležitostí přijímací země“.

„V tomto videu například použili slečnu, která si přivydělává tak, že má na YouTube bulvární kanál jakože o dějepisu. Přesně ve smyslu trendu různých alternativců, kteří chtějí školství modernizovat tím, že ho zprimitivní. Navíc, jak v minulosti kdosi upozornil, obsah vykrádá u jiných webů," napsal slovenský politik.

Sedmadvacetiletá Sandra Sviteková ve videu Odvaha poznat pravdu vysvětluje, jak v minulosti dějiny sloužily moci a dnes už díky 17. listopadu ne.

„A že se na dějiny nelze dívat z různých úhlů pohledu - což je, ironicky přesně totalitní pohled. Je to tak naivní, až to bolí. To už i zmiňovaní komunisté mívali zajímavější propagandu,“ uvedl bývalý šéf resortu školství, který byl kandidátem Směru-SD.

Politik dodal, že taková kampaň šířena prostřednictvím sociálních médií je velmi účinná na mladé lidi: „Ale určitě to funguje (vedle jiných, sofistikovanějších forem propagandy, která sem z tohoto směru přichází). Přesně na takovou cílovou skupinu jinak zcela naivních lidí, kteří ale vědí, že mohou být alespoň na chvíli hvězdy - pokud budou ukazovat ‚ten správný‘ názor.“

Juraj Draxler ve svém komentáři poznamenal, že pokud by byl dnes představitelem vlády, tuto kampaň by oficiální cestou odsoudil. „Je to nehoráznost,“ tak ocenil politik video poselství mladé učitelky dějepisu o listopadových událostech 1989 natočené s podporou amerického velvyslanectví v SR.

Natočený rozhovor s mladou youtuberkou jako mnoho podobných jiných videích je součástí reklamní kampaně Vyštrngaj niečo pre seba a celé Slovensko (Vyzvoň něco pro sebe a celé Slovensko) Velvyslanectví USA na SR.

Kdy bylo líp?

Blíží se 30. výročí sametové revoluce. U této příležitosti byl proveden výzkum formou osobního dotazování, který měl zjistit, jak česká a slovenská veřejnost pohlíží na politický systém před rokem 1989 a jak hodnotí ten současný. Výsledky však mnohé překvapily.

Slováci a Češi v této otázce zastávají poněkud odlišné názory. Podle 55 % obyvatel ČR byl spíše špatný až velmi špatný politický systém před rokem 1989, kdežto ten nynější za spíše špatný až velmi špatný považuje jen 27 % českých lidí. Slováci si totiž stojí za tím, že politický systém byl před daným rokem lepší, než je ten v současnosti.