Brala prachy od Sorose. Blaha se znovu obul do Čaputové: Hanba pro Slovensko, že máme v čele státu tak oddanou Sorosovku

Slovenský politik Ľuboš Blaha se opět pustil do slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. Ve svém příspěvku na Facebooku píše, že je Čaputová nejnáruživější obhajovatelkou Sorose a že od amerického finančníka brala peníze.

Hned v úvodu svého komentáře člen Směru-SD uvádí, že bude opět za nepřítele světového ženství, jelikož kritizuje političky. Své totiž řekl nejen k Čaputové, ale také k Lucii Ďuriš Nicholsonové. Argumentuje však tím, že on opravdu nemůže za to, „že ženské pohlaví u nás v opoziční politice reprezentují právě takoví zmetci“.

Čaputová je nejnáruživější obhajovatelkou Sorose

Pokud jde o slovenskou hlavu státu, Blaha ve svém příspěvku na Facebooku uvádí, že v britském deníku The Guardian nedávno vyšel článek o americkém finančníkovi Georgovi Sorosovi. Píše se v něm například o tom, jak ho kritizují maďarský premiér Viktor Orbán či ruský prezident Vladimir Putin. Rozebírá se v něm také to, že „rve“ do politiky cizích států miliardy dolarů.

Podle Blahy se v něm rovněž poukazuje na to, že kritika jeho politické interference nemusí mít nic společného s antisemitismem a že může vycházet z toho, že dotyčný vážně nemá mandát na to, aby se „cpal do politiky a financoval liberální ideologii“.

„A hádejte, čí jméno se v článku v souvislosti s obhajobou Sorose zmiňuje. Ano, ano, Zuzana Čaputová. Guardian tímto vlastně zdůrazňuje, že Čaputová je největší fanynkou Sorose na zeměkouli,“ píše Blaha.

„Ta vysvětluje, že to šlo na dobrou věc. Pamatujeme si na tvoje směšné brožurky, Zuzko – to je ta „dobrá věc“? Kdyby je viděl George, tak mlátí hlavou o stěnu tak, že by to slyšeli na celé 5th Avenue,“ podotýká politik.

To prý ale není zdaleka vše. Britský deník totiž poukazuje i na to, že slovenská hlava státu „brala prachy od“.

Podle Blahy je navíc šílené, když podle prezidentky SR „byla díky Sorosovým penězům na Slovensku udělána kopa dobré a hodnotné práce“.

Prezidentka obhajující spekulanta a podvodníka

Slovenský politolog tak píše, že tohle prezidentka řekla „o finančním žralokovi, který kdysi svými finančními spekulacemi téměř zničil britskou libru, vyvolával finanční krize, financoval převraty a zneužíval globální liberální systém k tomu, aby nechutně zbohatl“. Dodal také, že Soros je něco jako „globální Kočner“. „Monstrum, které se nezastaví před ničím,“ podotkl.

„Slovanofobie je také rasismus, pane Macrone!“ Francouzský prezident dostal výprask od Blahy. Schytala to i Čaputováhttps://t.co/0lWDKKLHUv — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 3. listopadu 2019

„A tato zbohatlická obluda je pro Čaputovou hrdinou, který na Slovensku financuje dobré věci. A Guardian to vytrubuje do celého světa – hanba pro Slovensko, že má v čele státu takovou oddanou Sorosovku,“ tvrdí.

Nakonec se Blaha ve svém příspěvku lidí zeptal, zda „ve slovenské politice existuje něco primitivnějšího než Nicholsonová a Čaputová“.

Zpověď Sorose

Americký finančník a filantrop maďarského původu George Soros nedávno v rozhovoru pro britský deník The Guardian mimo jiné uvedl, že je hrdý na to, jaké má nepřátele a vyjádřil se i k vývoji na Ukrajině.

V rozhovoru zaznělo i to, že agentura DPA uvedla, že Soros do loňského roku vložil do svých nadací přes 30 miliard dolarů (asi 700 miliard Kč). V roce 1992 pobočka OSF zahájila svoji činnost i v Praze a prostředky nadace získala i současná slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Sorosovy filantropické aktivity však podle něj nevychází z altruismu.